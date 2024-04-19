«ريماس» تهدي هجن الرئاسة كأس الإيذاع الأبكار في «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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واصلت هجن الرئاسة تألقها في المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، وأضافت الرمز الثالث إلى رصيدها خلال النسخة الحالية من المهرجان.

ونجحت مؤسسة هجن الرئاسة في التتويج بكأس الأبكار المفتوح في سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن المنافسات التي أقيمت، أمس، بعاصمة ميادين الهجن في الوثبة بأبوظبي، في المواجهة الثانية للمؤسسات الكبرى في ثامن أيام المهرجان لعام 2024.

وحضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، إلى جانب جمع كبير من محبي وعشاق رياضة الهجن.

واستطاعت هجن الرئاسة حصد الناموس في نصف عدد الأشواط التي أقيمت في الفترة المسائية لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 6 كلم بالميدان الجنوبي، وحلقت بلقب أربعة أشواط من أصل ثمانية، أبرزها الرمز في الشوط الرئيس الأول.

وجاء تفوق هجن الرئاسة بعد فوز «ريماس» بإشراف المضمر سلطان محمد الوهيبي بكأس الإيذاع الأبكار المفتوح، حيث تمكنت من حسم الشوط لصالحها مسجلة أفضل توقيت زمني بـ 8:45:09 دقائق، بعد منافسة قوية مع «الظبي» لهجن الشيحانية بقيادة المضمر جابر بن فاران المري التي حلت ثانية بفارق جزء واحد من الثانية عن «ريماس»، بينما جاءت «شواهين» لهجن الرئاسة بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في المركز الثالث.

وأهدى القعود «البصير» بإشراف المضمر جابر بن فاران المري، هجن الشيحانية، بندقية القعدان في الشوط المفتوح لسن الإيذاع، حيث سيطر على مجريات الشوط في الـ 200 متر الأخيرة، وأنهى مسافة الشوط في 8:47:05 دقائق، واحتل «شاهين» لهجن الرئاسة مع المضمر سلطان محمد الوهيبي المركز الثاني بتوقيت 8:52:08 دقائق، وفي المركز الثالث جاء «شاهين» لهجن الرئاسة مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري.

وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز عقب منافسات سن الإيذاع.

وأسفرت نتائج بقية أشواط الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ منافسة شديدة من أجل حصد الناموس، حيث تصدرت «شواهين» لهجن الرئاسة بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري على الشوط الثالث، وقطعت مسافة الشوط في زمن قدره 8:57:05 دقائق، وأهدى «الميزان» بإشراف المضمر ناصر الشهواني هجن إنتاج أم الزبار ناموس الشوط الرابع للقعدان مسجلاً زمناً قدره 8:54:04 دقائق.

وشهد الشوط الخامس فوز «مطيلة» لهجن الشيحانية بإشراف المضمر جار الله عقيل، وقطع مسافة الشوط في 9:00:07 دقائق، وعادت هجن الرئاسة إلى السيطرة على الشوطين السادس والسابع عن طريق «ملهم» مع المضمر سعيد مظفر العامري و«شواهين» مع المضمر محمد عتيق زيتون المهيري.

واختتمت أشواط الفترة المسائية بفوز «النويعس» لهجن الشيحانية بإشراف المضمر محمد خالد العطية بناموس الشوط الثامن والأخير، حيث أنهى مسافة الشوط في توقيت زمني قدره 9:11:08 دقائق.

وتتواصل اليوم منافسات المهرجان، حيث تقام منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل والتي كان مقرراً إقامتها يوم الثلاثاء الماضي، وتم تأجيلها من قبل اللجنة المنظمة بسبب الأحوال الجوية، إذ تتصدر أشواط الفترة المسائية المنافسات على 8 رموز، بينما يشهد يوم غد السبت إقامة السباق التراثي على مدار 12 شوطاً.

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