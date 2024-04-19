«دبي الرياضي» يصدر ميدالية تقديراً لأبطال الصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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تقديراً للجهود الكبيرة الدؤوبة والتفاني في العمل في أوقات التحديات الجوية التي أظهرها منتسبو المؤسسات الخدمية من الشرطة وهيئة الطرق والبلدية والدفاع المدني والصحة والإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ، وغيرهم من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في المطارات ومختلف المناطق، الذين عملوا ليلاً ونهاراً للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم وتسهيل حركتهم، أصدر مجلس دبي الرياضي ميدالية جديدة تحمل صوراً رمزية لهم مع عبارة «شكراً أبطال الصف الأول»، حيث سيتم توزيع الميدالية الجديدة على الفائزين والمشاركين في البطولات والفعاليات الرياضية المقبلة.

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