النصر يؤجل حسم لقب دوري السلة بالفوز على شباب الأهلي

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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تأجل حسم لقب الدوري العام لكرة السلة بعد فوز النصر على ضيفه شباب الأهلي بنتيجة 76-72 في ثالث مباريات الدور النهائي.

وجاء الفوز النصراوي بفضل تقدمه الكبير في الربع الأول بفارق 21 نقطة "35-14" ثم قلص شباب الأهلي الفارق إلى 17 نقطة في الربع الثاني الذي كسبه 21-17 واستمر شباب الأهلي في تقليص الفارق إلى 14 نقطة بعد الاستراحة في الربع الثالث الذي كسبه أيضاً 19-16.

وبلغت المباراة قمة الإثارة في آخر 3 دقائق عندما قلص شباب الأهلي الفارق إلى 4 نقاط فقط "72-68" ثم رفع النصر الفارق إلى 8 نقاط "76-68" قبل دقيقة من النهاية بفضل تألقه لاعبه هاريس، ثم قلص شباب الأهلي إلى 4 نقاط من جديد حتى نهاية المباراة ولم يتمكن من العودة رغم تقدمه في الربع الأخير 18-8.

وكان شباب الأهلي بدأ الدفاع عن اللقب بقوة عندما فاز في أول مباراتين للدور النهائي على ملعبه بنتيجة 99-98 ثم 94-80، ويقام النهائي هذا الموسم من 5 مباريات والحسم يكون بعد الوصول للفوز الثالث، وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين الاثنين المقبل في ملعب النصر.

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