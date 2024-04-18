مجلس دبي الرياضي يصدر ميدالية جديدة تقديرا لـ"أبطال الصف الأول"

المصدر: وام

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أصدر مجلس دبي الرياضي ميدالية جديدة تحمل صورا رمزية لـ"أبطال الصف الأول" مع عبارة شكراً أبطال الصف الأول، تقديرا للجهود الكبيرة الدؤوبة والتفاني في العمل في أوقات التحديات الجوية الأخيرة.

وتبرز الميدالية الجهود التي أظهرها منتسبو المؤسسات الخدمية من الشرطة وهيئة الطرق والبلدية والدفاع المدني والصحة والإسعاف والطوارئ وفرق الإنقاذ، وغيرهم من المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في المطارات ومختلف المناطق، الذين عملوا ليلا ونهارا للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وممتلكاتهم وتسهيل حركتهم.

وأعلن المجلس عن قيامه بتوزيع الميدالية الجديدة على الفائزين والمشاركين في البطولات والفعاليات الرياضية المقبلة، كما أنه بصدد دعوة ممثلين من أبطال الصف الأول للمشاركة في توزيع الميداليات في الفعاليات المقبلة، وذلك كبادرة شكر وتقدير من منتسبي القطاع الرياضي والمجتمع لهؤلاء الأبطال الذين لم يبخلوا بالجهد ولا الوقت للتخفيف من آثار موجات الطقس والأمطار الغزيرة.

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