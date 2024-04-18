غداً.. انطلاق منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تنطلق غداً الجمعة، منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد 2024، وتستمر حتى 21 أبريل الجاري.

ينظم البطولة مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك في إطار السعي للحفاظ على المسابقات التقليدية التراثية التي تعبر عن تراث الإمارات البحري.

ويشارك في الحدث الأكبر على مستوى المنطقة 1500 صياد عبر أكثر من 360 قارباً للصيد، وبمجموع جوائز يبلغ مليون درهم إماراتي ليحصل الفائز الأول صاحب سمكة الكنعد الأثقل وزناً على 200 ألف درهم إماراتي، أما صاحب المركز الثاني فيحصل على 150 ألف درهم، والثالث على 100 ألف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 40 ألف درهم، والسادس 30 ألف درهم، والسابع 25 ألف درهم، والثامن 20 ألف درهم، والتاسع 19 ألف درهم، والعاشر 18 ألف درهم، وتمتد الجوائز حتى المركز الـ 60.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن حزمة جديدة من الجوائز المالية الإضافية لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وهي عبارة عن جائزة يومية قيمتها 10 آلاف درهم إماراتي للسمكة الأعلى وزناً ليحصل المركز الأول على 5000 درهم، والثاني على 3000 درهم، والثالث على 2000 درهم، على مدار أيام البطولة الثلاثة.

وضمن النشاطات المصاحبة للبطولة، قررت اللجنة المنظمة طرح مسابقة "جاوب واربح" على منصة انستجرام عبر 4 أسئلة للجمهور تتعلق بالتراث البحري الغني وسيتم إجراء سحب المسابقة لتحديد الفائزين عشوائياً يوم 25 أبريل الجاري، بواقع 3 فائزين لكل سؤال، وسيحظى الفائز الواحد بجائزة نقدية قيمتها 500 درهم إماراتي.

وحددت اللجنة المنظمة انطلاق القوارب المشاركة من 3 مواقع، الأول من أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية في أبوظبي، والثاني من أمام فرع النادي في مدينة المرفأ، والثالث من شاطئ جزيرة دلما، وذلك تسهيلاً على المشاركين في البطولة والموقع الأقرب لتواجد قواربهم.

وعقد الاجتماع التنويري للمشاركين أمس (الأربعاء) في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة بأبوظبي وتم شرح بعض التعليمات والشروط الواجب اتباعها بما في ذلك آلية التصوير إلى جانب الإجابة على استفسارات وأسئلة المشاركين المتواجدين في الاجتماع و المتابعين للبث المباشر على قناة انستغرام البطولة.

تعد بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد من أهم الأحداث الرياضية البحرية التي تحافظ على الموروث الشعبي لأبناء الإمارات في صيد الكنعد وتشجيع المجتمع على ممارسة رياضة الصيد، إلى جانب تعزيز مفهوم إحياء التراث البحري المحلي، وتوفير فرص أمام الهواة لممارسة صيد الأسماك، وتنشيط تلك الهواية، فضلاً عن إحياء روح التنافس بين هواة رياضة الصيد البحري.

كانت اللجنة المنظمة قد أغلقت باب التسجيل في البطولة نهاية يوم 15 أبريل الجاري بعدما أتاحت التسجيل لجميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة، عبر الموقع الرسمي لمجلس أبوظبي الرياضي.

ومن المقرر أن يبدأ تجمع القوارب في نقاط الانطلاق الثلاث صباح غد الجمعة، وسـيقوم زورق التحضير برفع العلم الأبيض لتسليم علم البطولة والانتظار لحين موعد رفع العلم الأصفر ثم رفع العلم الأخضر عند الساعة 11:00 صباحاً إيذاناً ببدء منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

وسيتم تزويد المشاركين بكلمة سر اليوم الأول الجمعة الساعة 11 صباحاً، وكلمة سر اليوم الثاني الجمعة الساعة 9 مساءً، وكلمة سر اليوم الثالث والأخير يوم السبت الساعة 9 مساءً.

كانت عمليات تسليم حقيبة البطولة قد بدأت منذ صباح أول أمس (الثلاثاء) وتحتوي على قمصان البطولة، ورقم قارب الصيد المشارك، إضافة إلى قبعات البطولة، والقمصان التقليدية (المقصر)، و"العلامة التوضيحية" التي توضع على السمكة بعد صيدها.

وثمن طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي الرعاية الكريمة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان للحدث، مشيداً بدعم سموه وتوجيهاته المستمرة لتطوير الرياضات التراثية التي من شأنها أن تعزز الهوية الإماراتية بين الشباب والأجيال الجديدة.

وقال الهاشمي: "سعداء بالإقبال الكبير على المشاركة في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، والتي تعكس اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي بتنمية الرياضات التراثية، وسعيه لتوفير منصة مثالية لممارسة رياضة الصيد البحري التقليدي الذي يعبّر عن تراث الإمارات العريق".

وتمنى للجميع بالسلامة وعبر عن شكره للجنة المنظمة لهذا الحدث الأكبر على مستوى المنطقة ورعاة البطولة وكافة الشركاء الاستراتيجيين، لخروج الحدث بالشكل اللائق.

من جهته، أشاد ماجد عتيق المهيري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان والذي ساهم في تحقيق مكتسبات مهمة للرياضات البحرية والتراثية، معرباً عن سعادته بالعدد الكبير من المشاركين الذين سيتواجدون للمنافسة في بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد.

وقال المهيري: “سارت الأمور على ما يرام منذ الإعلان عن الحدث الأكبر في المنطقة، مروراً بعملية التسجيل، واستلام الحقائب، والاجتماع التنويري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وننتظر انطلاق المنافسات التي تقام على مدار 3 أيام، لمعرفة الفائزين بمليون درهم جوائز مالية ”.. وتمنى التوفيق لجميع المشاركين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز