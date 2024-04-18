"مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية" ينطلق غداً

المصدر: وام

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تنطلق غداً فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر حتى 5 مايو المقبل .

يقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المشوقة والمنافسات الحماسية في مختلف أنحاء المدينة.

و دعت "دبي للمهرجانات" العائلات واللاعبين ومحبي الألعاب والرياضات الرقمية لاستكشاف تجارب ألعاب فريدة من نوعها ومتابعة البطولات الممتعة والمشاركة فيها ومشاهدة أحدث الإصدارات ولقاء نجوم الألعاب والاستماع إلى أحدث الأفكار والتصورات من خبراء الصناعة.

ويتيح المعرض المصاحب للزوار من جميع الأعمار فرصة الاستمتاع بمجموعة فريدة من تجارب الألعاب وذلك خلال الفترة من 3 وحتى 5 مايو في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي ويقدم لزواره فرصة الاستمتاع بأحدث الألعاب ومشاهدة بطولات الألعاب الرقمية بشكل مباشر بالإضافة إلى فرصة ربح أحدث تجهيزات الألعاب ولقاء المؤثرين الإقليميين والعالميين في مجال الألعاب.

ويمكن لعشاق الألعاب الاستمتاع بعرض لثقافة موسيقى البوب في الألعاب وذلك بمنطقة "ذا ناروز - The Narrows"حيث يجتمع نخبة من فناني الشرق الأوسط الصاعدين وذوي الخبرة لتقديم أحدث أعمالهم عبر مجموعة من الوسائط ويتطلعون لمعرفة آراء وترشيحات الضيوف بالإضافة إلى التواصل مع الفنانين الآخرين والجمهور.

ويقدم الحدث أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات بما في ذلك بطولة دبي لأزياء شخصيات الألعاب وبطولات الرياضات الإلكترونية وورش عمل البرمجة وتحديات ماينكرافت Minecraft العائلية على مدار الأيام الثلاثة الرائعة للمعرض.

ويقام ضمن فعاليات المهرجان "معرض جيم إكسبو" بدعم من مؤسسة دبي للمستقبل و"دبي نكست" وشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني و"ريد بُل ورو?" و"طلبات" و"?وكس سينما" بالإضافة إلى "فيرجن راديو" و"تيك توك".

وتعود قمة " GameExpo" المدعومة من "بوكيت جيمر كونكتس -Pocket Gamer Connects "يومي 1 و2 مايو الماضي لتجمع أكثر من 1800 من خبراء الصناعة والعلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم بمن فيهم الناشرين والمطورين ومزودي الخدمات والمستثمرين الذين يشاركون خبراتهم ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات والندوات الغنية بالأفكار.

وتقام هذه الفعالية في قاعة زعبيل 4 بمركز دبي التجاري العالمي وتتضمن برنامجاً مليئاً بالأنشطة بما في ذلك" Publisher Speedmatch" و"Investor Connector" وجوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لصناعة الألعاب وفعالية"Big Indie Pitch"لمحترفي الصناعة.

ويمكن للاعبين والتنفيذيين الطموحين ومحترفي الألعاب الانضمام إلى مؤتمر جيمنج ماترز أكاديمي يوم 29 أبريل لاكتشاف طرق جديدة لتحسين مهاراتهم وتحقيق النجاح في صناعة الألعاب. ويهدف المؤتمر الذي يقام في متحف المستقبل الشهير في دبي إلى مساعدة الحضور على اكتساب المهارات المطلوبة لتشكيل الجيل القادم من قادة صناعة الألعاب. ويوفر المؤتمر للحضور الكثير من فرص الإرشاد والتدريب وتبادل المعرفة التي يقودها خبراء صناعة الألعاب العالمية. يمكن حضور المؤتمر مجاناً ويتطلب التسجيل المسبق على الموقع الإلكتروني لمتحف المستقبل.

وتتيح بطولة دبي لأزياء شخصيات الألعاب للمبدعين من الجمهور فرصة عرض تصاميمهم الخاصة بأزياء شخصيات الألعاب الشهيرة مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة. كما يمكن لمحبي التنكر في شخصيات الألعاب المشاركة في عرض أزياء يوم 3 مايو لتسليط الضوء على إبداعاتهم أمام لجنة التحكيم. وسيتنافس المشاركون يوم 4 مايو المقبل للحصول على لقب بطولة دبي لأزياء شخصيات الألعاب ليتم تتويج الفائزين في ثلاث فئات هي الأطفال والحرف والأداء. يمكن حجز التذاكر من خلال الرابط.

وبإمكان عشاق الألعاب مشاهدة لاعبيهم المفضلين وهم يتنافسون وجهاً لوجه يومي 4 و5 مايو بمركز دبي التجاري العالمي حيث يتنافس فريقان يضم كل منهما أربعة من نجوم الألعاب في عرض مباشر لأفضل مواهب الألعاب في العالم.

ويمكن للطلاب تحسين مهاراتهم الرقمية من خلال مسابقة "ميكروسوفت ميك كود -Microsoft MakeCode" وتحدي "ماينكرافت- Minecraft" التعليمي الذي سيتم إذاعة الجولة النهائية منه على الهواء مباشرةً في الأول من مايو.

وستساعد الجلسات الحوارية التي تقام في المدارس والجامعات بمشاركة خبراء الصناعة اللاعبين الشباب الطموحين على تعزيز مهاراتهم والحصول على المزيد من الأفكار والتصورات حول صناعة الألعاب والرياضات الرقمية .

كما توفر البطولات داخل المدارس للطلاب فرصة للمشاركة في الألعاب الشهيرة مثل "روكيت ليغ -Rocket League"وفورتنايت- Fortnite"..كما أنه بإمكان طلاب الجامعات المشاركة والتنافس في لعبتي "إي أيه إف سي- 24 EAFC 24 "و"فالورانت- "Valorant". و يمكن لطلاب الجامعات الراغبين بالمشاركة التسجيل من خلال زيارة gamecentric.io/def24.

وتستضيف الجامعة الأمريكية في دبي فعالية غوغل جيمنج داي Google Gaming Day في 25 أبريل الجاري والتي تُقام للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة وتجمع مسؤولين من القطاع الحكومي ورواد الصناعة وشركة جوجل لتقديم جلسة تعليمية مجانية مدتها نصف يوم للطلاب .

وستمنح فعالية "يوم اللاعبين" الطلاب والمعلمين فرصة إظهار قدراتهم الإبداعية من خلال ارتداء ملابس شخصيات الألعاب المفضلة لديهم في المدرسة وذلك يوم 26 أبريل. وستوفر الأيام المدرسية المخصصة للطلاب تجربة مباشرة في معرض جيم إكسبو يومي 1 و2 مايو حيث يمكنهم المشاركة في المعارض التفاعلية وعروض الألعاب ونهائيات البطولات المباشرة وغيرها.

ويتم تقديم البرنامج التعليمي الخاص بمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية مجاناً للمدارس والجامعات المشاركة.

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