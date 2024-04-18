رئيس الاتحاد العماني يشيد بجهود الإمارات لاستضافة كأس آسيا لألعاب القوى "دبي 2024"

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد العماني لألعاب القوى اعتماد مشاركة 8 لاعبين ولاعبات في بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة "دبي 2024" التي تقام خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري.

وقال الشيخ سالم العمري، رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى، نائب رئيس الاتحاد العربي عن قارة آسيا: "سيصل المنتخب العماني إلى دولة الإمارات الثلاثاء المقبل 23 أبريل، استعداداً للمشاركة في البطولة بعد مرحلة مهمة من الإعداد خلال الفترة الماضية، بطموحات كبيرة لإظهار المستوى الجيد في المنافسات والمنافسة على أفضل النتائج".

وأشاد رئيس الاتحاد العماني بجهود اتحاد الإمارات لألعاب القوى، برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد المر، وحرصه على توفير جميع المتطلبات الداعمة لإنجاح البطولة، بما يتماشى مع المكانة المتميزة لدولة الإمارات في استضافة وتنظيم البطولات العالمية بجودة عالية.

وتوقع الشيخ سالم العمري أن تسهم هذه البطولة في الارتقاء بقدرات اللاعبين على مستوى منطقة الخليج، وتعزيز خبراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال الاحتكاك مع المنتخبات المشاركة من قارة آسيا.

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