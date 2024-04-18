4 فرق في الدورة المجمعة لكأس «سوبر الطائرة» بالعين

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اتحاد الكرة الطائرة، إقامة الدورة المجمعة لمسابقة كأس السوبر للأندية للموسم الرياضي 2023 - 2024 على مدار 3 أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل الجاري بصالة نادي العين. وتشارك في البطولة 4 فرق، هي: الجزيرة وشباب الأهلي وعجمان والنصر، «الفرق الأربعة الفائزة في الدور التمهيدي»، ويقام كأس السوبر بنظام الدورة المجمعة على ملعب واحد محايد «العين».

وأوضح عبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة الفعاليات، أن بطولة كأس السوبر هي امتداد للموسم الناجح الذي شهد منافسات وندية بين جميع فرق اللعبة في المسابقات المحلية على مستوى بطولات الرجال، وهي بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، ومسابقة الدوري العام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز