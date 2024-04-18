«الرئاسة» تسيطر على رموز لقايا «ختامي الوثبة» للهجن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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شهدت منافسات اليوم السابع من المهرجان الختامي لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2024»، والتي أقيمت أمس الأربعاء بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة بأبوظبي، تألق مؤسسة هجن الرئاسة التي سيطرت على رموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في أول ظهور للمؤسسات الكبرى خلال النسخة الحالية للمهرجان.

وحضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، وجمع غفير من محبي وعشاق رياضة الهجن.

جاهزية الميدان

وحرص معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، على الوقوف على جاهزية ميدان السباق بعاصمة الميادين أمس الأربعاء، خلال جولة تفقدية حيث اطمأن على جميع الترتيبات والجاهزية التامة لاستئناف سباقات المهرجان.

وأعرب معاليه عن شكره للجان المهرجان وعلى رأسها عبد الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن عضو اللجنة المنظمة، على ما بذلوه من جهد حتى يكون الميدان في قمة الجاهزية، ولا يكون التأثير كبيراً بسبب الأمطار الشديدة التي شهدتها الدولة بشكل عام خلال اليومين الماضيين.

وأكد معاليه أن الاحترافية العالية، والخبرة التراكمية الكبيرة لأعضاء اللجنة المنظمة، والتوقعات المسبقة بهذه الموجة من أمطار الخير والبركة، عوامل جعلت الأمور يسيرة في التجهيز وتجاوز جميع الآثار التي ترتبت على كثافة الأمطار، معتبراً أن ما تم من عمل هو جهد للجميع يستحقون عليه التحية والتقدير.

تتويج

وفي نتائج السباق، حلقت مؤسسة هجن الرئاسة بأول رموز هجن أصحاب السمو الشيوخ، بعدما نجحت في التتويج بكأس وبندقية سن اللقايا التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي بمشاركة عدد كبير من نجائب الأصايل.

وتوجت البكرة «هملولة» لهجن الرئاسة تحت إشراف المضمر سلطان محمد الوهيبي بكأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس المفتوح، حيث نجحت في خطف صدارة السباق في الأمتار الأخيرة بعد منافسة قوية «بروج» من هجن الشيحانية، لتعبر خط النهاية محققة توقيتاً زمنياً قدره 7.10.04 دقيقة، بفارق أجزاء من الثانية عن «بروج» بقيادة المضمر جار الله عقيل التي أنهت السباق في المركز الثاني، بينما حلت في المركز الثالث «الدانية» لهجن الرئاسة بتوقيت زمني 7:12:06 دقيقة.

سيطرة

وسيطرت مؤسسة هجن الرئاسة على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الرئيس الثاني المفتوح، وقدم القعود «شاهين» أداء قوياً، واستطاع أن يأتي من بعيد ويحلق بالناموس، وانتزع بندقية اللقايا القعدان بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، حيث أنهى مسافة السباق في زمن قدره 7:08:04 دقيقة، بفارق جزء واحد من الثانية عن «دالوب» بإشراف المضمر سلطان محمد الوهيبي الذي حل في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء «متعب» لهجن الرئاسة مع نفس المضمر بتوقيت 7:09:04 دقيقة. وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، الفائزين بالرموز عقب ختام الأشواط الرئيسة.

منافسات

وكانت منافسات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ شهدت ندية كبيرة من المؤسسات العملاقة في عالم رياضة الهجن، حيث أقيم 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية، حيث تألقت هجن الرئاسة وحصدت أغلب أشواط سن اللقايا عن جدارة واستحقاق، وذلك بعدما سيطرت هجن الشيحانية على الشوطين الثالث والرابع عبر «شخصية» بإشراف المضمر سالم بن فاران المري، و«شعاع» مع المضمر جار الله بن عقيل.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز «شاهين» لهجن الرئاسة بناموس الشوط السادس بتوقيت 7:20:09 دقيقة، و«بحور» للرئاسة في الشوط السابع، وعادت هجن الشيحانية لتخطف لقب الشوطين الثامن والتاسع، فيما سيطرت هجن الرئاسة على 3 أشواط متتالية، بينما حصد شعار الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان ناموس الشوط الثالث عشر.

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