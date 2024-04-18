العين تستضيف انطلاقة «تحدي أبوظبي للغولف» اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تنطلق اليوم بطولة «تحدي أبوظبي» ضمن جولة التحدي العالمية للغولف، التي تقام في إطار الشراكة بين اتحاد الإمارات للغولف والجولة الأوروبية للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ويحتضن نادي العين للفروسية والرماية والغولف المنافسات حتى يوم الأحد المقبل 21 أبريل الجاري، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 300 ألف دولار أمريكي.

وتشكل هذه البطولة المحطة الأولى من استضافة أبوظبي بطولتين متتاليتين للعام الثاني على التوالي ضمن جولة التحدي للغولف، فيشهد الأسبوع المقبل احتضان نادي شاطئ السعديات للغولف بطولة «تحدي الإمارات» في الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري.

مشاركة

ستشهد بطولة «تحدي أبوظبي» مشاركة عالمية للاعبين صاعدين في عالم رياضة الغولف، من مختلف الجنسيات، وهو ما يشكل فرصة ثمينة مع تواجد قائمة واسعة من اللاعبين الإماراتيين والمقيمين في الدولة الذين يشاركون في الحدث، ويتقدمهم أحمد سكيك المصنف الأول لفئة الهواة في الدولة، وشقيقه محمد سكيك، بالإضافة إلى زملائه خليفة المسعود، راشد الجسمي، راشد العمادي، أحمد ريان بالإضافة إلى أحمد المشرخ أول لاعب جولف محترف إماراتي، وجوشوا جرينفيل وود وغيرهم. وتقام جولة التحدي تحت مسمى «الطريق إلى مايوركا»، وتشهد إقامة 30 بطولة في 19 دولة مختلفة، منها جنوب أفريقيا، إسبانيا، الدنمارك، التشيك، الهند، فرنسا، النمسا، بريطانيا، فنلندا، ألمانيا، السويد، البرتغال، الصين وإيطاليا.

30 مقعداً

وسيتم تخصيص 30 مكاناً للاعبين في كل بطولة لاتحاد الإمارات للغولف، للمساعدة في خلق فرصة اللعب وتوفير مسار للاعبي الغولف في الإمارات، وبالإضافة إلى منح اللاعبين المحليين خبرة في لعب بطولات النخبة الدولية في أبوظبي، فإن اتحاد الإمارات قادر على مبادلة بعض هذه الأماكن مع الاتحادات الدولية الأخرى للسماح للاعبين الإماراتيين بالمشاركة في أحداث جولة التحدي الأخرى حول العالم.

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