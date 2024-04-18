المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الحدث الأهم والأبرز في مهرجان سباق دلما التاريخي الذي يصل إلى نسخته السابعة، ويقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية. وتقام فعاليات السباق خلال الفترة من 26 أبريل الجاري، وتستمر حتى 5 مايو المقبل في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة أول من أمس، أن سباق دلما التاريخي يعد الأطول بمسافته التي تبلغ 80 ميلاً بحرياً، بما يصل إلى 125 كم، وأن جوائزه هي الأغلى بين كافة السباقات البحرية حيث تبلغ أكثر من 32 مليون درهم، توزع على السباقات كافة ومنها سباق دلما لقوارب التجديف التراثي، وسباق دلما للتجديف الواقف على اللوح، وبطولة دلما لصيد الشعري، وسباقات الدراجات الهوائية والجري والسباحة، وبطولات كرة القدم وكرة الطائرة الشاطئية والكيرم والدومينو، ومسابقات الطبخ والألعاب الشعبية ومسابقات الأطفال التراثية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية.

ومن المنتظر أن يشهد السباق مشاركة كبيرة، حيث تعد هذه الفئة الأكبر بين المحامل الشراعية، وتعتبر سباقاتها الأكثر إثارة في التحديات التي تواجه المشاركين من طول المسافة، والرغبة بالتتويج بسباق تتوفر له كل مقومات الإبداع والتميز؛ حيث شارك في سباق النسخة السادسة 125 محملاً على متنها أكثر من 3000 بحار ونواخذة، قدموا ملحمة بحرية تراثية خلال 7 ساعات.

وأشاد ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بدعم القيادة الرشيدة لجهود الحفاظ على التراث الإماراتي بشكل عام، والبحري على وجه الخصوص من خلال المهرجانات، وسباقات المحامل الشراعية والتقليدية في العديد من المناسبات، مثمناً رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة للمهرجان، التي تمنح الحدث زخماً إضافياً وحافزاً للمشاركين والمنظمين والمتابعين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز