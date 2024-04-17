نادال يُودع بطولة برشلونة للتنس من الدور الثاني

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ودع النجم الإسباني المخضرم رافائيل نادال منافسات بطولة برشلونة للتنس من الدور الثاني، اليوم الأربعاء.

وخسر نادال أمام الأسترالي أليكس دي مينور بنتيجة 5/7 و1/6 بعد مباراة امتدت ساعة و52 دقيقة.

وتأهل دي مينور المصنف الرابع بالبطولة والحادي عشرعالميا لدور الـ16 منتظرا الفائز من مباراة الفرنسي آرثر فيلس ضد الألماني دانييل ألتماير.

وفي مواجهات أخرى بدور الـ32 في بطولة برشلونة، فاز المجري فابيان ماروزسان على الفرنسي لوكا فان أش 06 و2/3، وفجر الصربي دوشان لاجوفيتش مفاجأة بالفوز على الفرنسي أوجو هامبرت 4/6 و4/6.

كما فاز النرويجي كاسبر رود على الفرنسي ألكسندر مولر 4/6 و3/6، والأسترالي جوردان تومسون على الإسباني جاومي مونار 4/6 و6/2 و4/6، والإسباني روبرتو أجوت على الإيطالي أندريا فافاسوري 6/4 و3/6 و1/6، والأرجنتيني ماركو ترونجيليتي على التشيلي نيكولاس جاري بنتيجة 3/6 و6/7 (5/7).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز