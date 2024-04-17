غداً.. انطلاق منافسات الجوجيتسو وألعاب القوى والشطرنج بـ " دورة الألعاب الخليجية للشباب"

المصدر: وام

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تنطلق غداً (الخميس) منافسات 4 رياضات جديدة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024"، وهي الشطرنج وذلك بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، وألعاب القوى، وألعاب القوى لأصحاب الهمم بنادي شرطة دبي على أن تستكمل منافسات الشراع في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وتشارك في منافسات الشطرنج 6 منتخبات خليجية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان .

وتشهد الفترة الصباحية الاجتماع الفني للاعبين وقرعة المباريات، على أن تنطلق المنافسات في الفترة المسائية بمسابقة الشطرنج السريع للفرق، والتي تقام على مدار يومين.

وتقام مسابقة الشطرنج الخاطف للفردي يوم السبت المقبل وتختتم في اليوم نفسه، ثم بطولة الشطرنج السريع للفردي يوم الأحد المقبل وبعدها تقام مسابقة الشطرنج الخاطف للفردي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وتقام المنافسات في فئات تحت 14 و18 سنة للذكور والإناث، ويسمح لكل منتخب بالمشاركة بـ 3 لاعبين على مستوى الفرق.

تضم قائمة منتخب الإمارات في البطولة، تحت 18 سنة، كلاً من عبدالرحمن محمد الطاهر، وزايد سلطان الطاهر، وسعود جابر الزرعوني، وغيث النعيمي، وتحت 14 سنة، كلا من سالم جاسم ومحمد يوسف، وعامر سعيد، ومنتخب البنات (تحت 18 سنة) ويضم، أحلام راشد، وفاطمة سيف، وشمة خلفان، و(تحت 14 سنة) روضة السركال، وعنود عيسى، وعهود عيسي.

وعلى صعيد الشراع، يقام غداً السباق المفتوح، بعدما انطلقت المنافسات اليوم الأربعاء بسباق الفرق.

وتشارك في منافسات الجوجيتسو 5 منتخبات هي الإمارات والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت وتستمر يوما واحدا بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتتضمن 11 وزناً مختلفاً في فئتي تحت 16 و18 سنة للشباب.

ويمثل منتخب الإمارات في هذه البطولة 22 لاعباً موزعين على 11 وزناً( في جميع الأوزان)، بواقع لاعبين إثنين في كل وزن، فيما تختلف مشاركات الدول الأربع الأخرى، حيث تشارك البحرين في وزنين، وكذلك الكويت، فيما تشارك السعودية وقطر في أكثر من وزنين في فئتي تحت 16 و18 سنة.

وتضم قائمة منتخب الإمارات في الحدث الخليجي 22 لاعباً هم، عبد الله أحمد الدرمكي، وإبراهيم المنصوري في وزن فوق 85 كجم، وعلي الطنيجي ومانع الجمعة في وزن تحت 77 كجم، وأحمد عبد العزيز وعبد العزيز القايدي في وزن تحت 69 كجم، وحارب الحمادي وسعيد النعيمي في وزن تحت 62 كجم، وزايد الحوسني وعمر عوده في وزن فوق 77 كجم، وعبد الله انديز وأحمد محمد الشحي في وزن تحت 69 كجم، وسيف حماد المري، ومنصور الكعبي في وزن تحت 62 كجم، وحمدان مبارك الظاهري وعبد الله الحساني في وزن تحت 56 كجم، وزايد الحمادي، وسالم الشامسي في وزن تحت 52 كجم، وحمدان النجار، وغانم آل علي في وزن تحت 48 كجم، وعلي البناي، وأحمد الحوسني في وزن تحت 44 كجم.

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