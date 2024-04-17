السفير الإيطالي: أبوظبي "جراند سلام" للجوجيتسو في روما تعزز الشغف بهذه الرياضة

المصدر: وام

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أكد سعادة لورينزو فانارا، السفير الإيطالي لدى الدولة، متانة العلاقات وتميزها بين دولة الإمارات وإيطاليا في المستويات كافة وخاصة على الصعيد الرياضي.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعالية "الرياضة والصناعة في إيطاليا.. التكنولوجيا وجودة الحياة والتميز" التي نظمتها السفارة الإيطالية لدى الدولة، بغرض إلقاء الضوء على أبرز الجوانب الثقافية والإبداعية التي تتميز بها إيطاليا في عالم الرياضة، إن الرياضة الإيطالية تحظى باهتمام واسع في الإمارات على مستوى كرة القدم وسباقات الدراجات والمنتجات الرياضية، بجانب تواجد بطل سباقات السيارات الإماراتي راشد الظاهري في إيطاليا، والذي يمثل سفير "صنع في إيطاليا"، لإسهاماته الكبيرة في ترسيخ مكانة المنتجات الإيطالية في دولة الإمارات.

وأثنى سعادة السفير على تنظيم بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو للمرة الأولى في روما مطلع الأسبوع الحالي، بما تمثله من شغف كبير؛ إذ يتابعها الكثير من الرياضيين في البلدين، لافتا إلى أنها من الرياضات المهمة التي يمكن أن تعزز العلاقات الرياضية الثنائية.

وحول مستوى الاهتمام بكرة القدم الإيطالية على مستوى الشرق الأوسط قال: "كرة القدم الإيطالية منتشرة على نطاق واسع، وهناك اهتمام بالدوري الإيطالي في المنطقة العربية".

وأضاف: "الإيطاليون لديهم اهتمام كبير بكرة القدم، ورابطة كرة القدم الإيطالية علامة تجارية تتجاوز إيطاليا، وتابعنا بث مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبوظبي الرياضية بالشراكة مع “STARZPLAY"، وهو يضم العديد من النجوم، ويجذب الجماهير والكثير من المتابعين في الإمارات ومنطقة الخليج".

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