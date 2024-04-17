اكتمال الاستعدادات لاستضافة "آسيوية ألعاب القوى للشباب"

المصدر: وام

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أعلن اتحاد ألعاب القوى اكتمال جميع الترتيبات المطلوبة لاستضافة منافسات بطولة بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة "دبي 2024" خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الحالي على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 850 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وتبدأ الدول المشاركة في البطولة التوافد إلى الدولة اعتباراً من 21 أبريل الحالي، وإجراء الاستعدادات المطلوبة بالتدريبات المقررة في نادي ضباط شرطة دبي ونادي الوصل.

وتعقد اللجنة الفنية للبطولة اجتماعاً في 23 أبريل الحالي في دبي للكشف عن البرنامج الزمني للمنافسات، وإعلان الإجراءات كافة المرتبطة بالشروط الخاصة بالبطولة، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة.

وقال فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى رئيس اللجان العاملة في بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة "دبي 2024" إن الجهود الجارية الآن من اللجان العاملة للبطولة أنجزت الكثير من المهام المقررة على مستوى الملاعب في نادي ضباط شرطة دبي، والمرافق الأخرى الخاصة باستقبال الوفود، ومقر التدريبات والاجتماعات، والأجهزة الإلكترونية، وتأهيل الأطقم التحكيمية للمنافسات، بجانب عقد دورة تدريبية ميدانية من لجنة التحكيم للمتطوعين حول الأدوار المنوطة بهم حسب الضوابط المطلوبة، بجانب الأعمال الأخرى المرتبطة باستقبال الوفود المشاركة.

وأضاف: "بتوجيهات سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر رئيس الاتحاد نمضي قدماً في إكمال جميع الترتيبات آخذين في الاعتبار ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في استضافة وتنظيم البطولات الرياضية، وحريصون على تحقيق أفضل الممارسات، وتضافر الجهود كافة وصولاً إلى درجة الاستعداد القصوى من خلال التنسيق والعمل المشترك في إنجاز المهام المقررة، وقد قطعنا خطوات جيدة في هذا الاتجاه مع بدء العد التنازلي لانطلاقة البطولة".

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