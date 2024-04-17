18 ميدالية لتايكواندو الإمارات في اليوم الأول لدورة الألعاب الخليجية للشباب

المصدر: وام

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افتتحت رياضة الإمارات مسيرتها في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب “الإمارات 2024” التي انطلقت منافساتها أمس، بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة، بالحصول على 18 ميدالية ملونة في التايكواندو، من بينها 4 ذهبيات.

وتستضيف الإمارات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل تحت شعار «خليجنا واحد – شباب واعد»، في 24 لعبة، وبمشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية.

وشهدت منافسات التايكواندو بالدورة، التي يشارك فيها 124 لاعباً ولاعبة، إقامة 70 مباراة في اليوم الأول عبر 10 أوزان لفئتي الناشئين والناشئات.

وأحرزت الإمارات في اليوم الأول 18 ميدالية بواقع (4 ذهبيات و11 فضية و3 برونزيات)، مقابل 16 ميدالية للكويت (7 ذهبيات، وفضيتان، و7 برونزيات)، و9 ميداليات للسعودية (3 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتان)، و5 ميداليات لعمان (4 ذهبيات، وفضية).

وجاءت ميداليات الإمارات الذهبية على مستوى الناشئات، عن طريق ميثاء راشد في وزن تحت 44 كجم، ومروة زهير في وزن تحت 47 كجم، وشريفة إسماعيل في وزن تحت 55 كجم، والناشئين عن طريق ناصر أحمد المهيري في وزن تحت 49 كجم.

وعبر الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو عن سعادته بافتتاح منافسات اللعبة في إمارة الفجيرة، مرحباً بالوفود الخليجية على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية أكملت تحضيراتها لإنجاح الحدث الخليجي الذي يقام للمرة الأولى.

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