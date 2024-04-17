شطرنج الفجيرة بطل دوري الناشئين للموسم الجاري

المصدر: الفجيرة - البيان

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أضاف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته الرياضية، وذلك بعد فوزه ببطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة والمركز الثالث في دوري البراعم تحت 10 سنوات، والتي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بمشاركة جميع الأندية الشطرنجية في الدولة.

وحقق فريق النادي بطولة الدوري تحت 14 سنة بعد حصوله على 13 نقطة بواقع فوزه في جميع الجولات وتعادل واحد ومن دون أي خسارة، أما فريق تحت 10 سنوات فقد حصل على 6 نقاط مقابل فوزين وخسارتين وحل ثالثاً. وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه الإنجازات تعكس الخطة الاستراتيجية للنادي بتعزيز وتطوير المواهب ونشر ثقافة الشطرنج.

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