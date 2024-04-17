3 رياضات تدشن منافساتها في «الألعاب الخليجية للشباب» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات 3 رياضات، ضمن فعاليات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» التي تستضيفها الإمارات، وانطلقت منافساتها، اعتباراً من أمس، وتستمر حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وتتضمن منافسات اليوم انطلاق مسابقات رياضة الشراع، والتي تستمر حتى 21 أبريل الجاري، على كاسر الأمواج بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بـ 12 سباقاً في فئات قوارب الأوبتمست، وألكا 4، وألكا 6، بمشاركة 48 رياضياً ورياضية تتراوح أعمارهم بين 11 إلى 18 سنة.

منافسات

كما تنطلق أيضاً منافسات ألعاب القوى التي تستمر حتى 19 أبريل الجاري، بنادي ضباط شرطة دبي، وخلال الفترة نفسها تقام أيضاً منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم، ضمن الرياضات البارالمبية بنادي ضباط شرطة دبي. في حين تستكمل منافسات التايكواندو، التي انطلقت أمس الثلاثاء، في صالة مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

ومراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة وحرصاً على سلامة جميع المشاركين؛ أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024» عن تأجيل مباريات كرة القدم المقامة في أبوظبي، التي كان مقرر انطلاقتها أمس، بين كل من منتخب الإمارات ونظيره العُماني، والمنتخب البحريني ونظيره الكويتي، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً، كما تقرر كذلك تأجيل تتويج الفائزين بمنافسات التايكواندو بالدورة والمقامة بإمارة الفجيرة إلى اليوم.

جاهزية

على جانب آخر، أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، جاهزية 24 لاعباً ولاعبة للمشاركة في منافسات النسخة الأولى من الدورة، حيث تنطلق منافسات اللعبة، خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل الجاري بصالة مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.

وأكدت نورة حسن الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، على جاهزية المنتخب للمشاركة في الحدث الرياضي الأبرز على مستوى دول الخليج العربي.

وأعربت نورة الجسمي عن أملها في تحقيق لاعبي ولاعبات الإمارات النتائج المنتظرة والتتويج بالميداليات الذهبية، والاستفادة من إقامة الدورة في نسختها الأولى على ملاعب الإمارات، وكذلك الاستفادة من الحضور الجماهيري الذي سيقف خلف المنتخبات الإماراتية في مختلف الألعاب.

فكرة

من جانبها، استكملت اللجنة الفنية لمنافسات كرة السلة 3×3، في الدورة تجهيزات انطلاق المسابقة يومي 27 و28 أبريل الجاري على صالة نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة.

وقال حمدان سعيد الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة، رئيس لجنة 3×3، إن إقامة التنافس بين شباب وفتيات الخليج في هذه المرحلة السنية، فكرة «رائعة»، وقال: «نقدم الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على استضافة البطولة، وكذلك على الفكرة في حد ذاتها، وأنه عندما تم إبلاغنا بإقامة مسابقة لهذه اللعبة، قام اتحاد السلة باتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها أن نقدم مستوى تنظيمياً يتناسب مع قدراتنا في هذا المجال».

اختيار

كما أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة اختيار 19 لاعباً في قائمة المنتخب الوطني الذي سيخوض المنافسات، حيث تنطلق المنافسات على مدار يومي 23 و24 أبريل الجاري على صالة مبادلة أرينا بأبوظبي. كذلك أعلن اتحاد الإمارات للكرة الطائرة تشكيل اللجان الفنية العاملة في مسابقة كرة الطائرة، بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، والتي تقام منافساتها بصالة نادي النصر الرياضي بدبي، خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري. في حين، عقد الجهاز الفني لاتحاد الإمارات للشطرنج اجتماعاً مع لاعبي ولاعبات المنتخب الذين يمثلون منتخب الإمارات في الدورة، وذلك على هامش ختام بطولة دوري المراحل السنية، والذي أقيم بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة. وتنطلق منافسات الشطرنج بالدورة، خلال الفترة من 18 إلى 22 أبريل الجاري، بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

قرعة

على جانب آخر، تجري اليوم قرعة بطولة كرة اليد ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، وذلك بفندق ماربيلا الشارقة مقر إقامة أعضاء اللجنة الفنية بالبطولة، والحكام والمراقبين، ويحضر القرعة أعضاء اللجنة الفنية وممثلو المنتخبات المشاركة، على أن يقام الاجتماع الفني للبطولة غداً الخميس بفندق سنترو الشارقة، وتقام منافسات البطولة بصالة نادي البطائح بمشاركة 6 منتخبات خليجية بعد غد الجمعة.

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