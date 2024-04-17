ختام النسخة الخامسة من الدورة الرياضية العمالية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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ثمن مجلس دبي الرياضي جهود المشاركين في مختلف الرياضات من الشركات والهيئات والمؤسسات والعمال، الذين تنافسوا للفوز بألقاب بطولات النسخة الخامسة من الدورة الرياضية العمالية، الأكبر من نوعها التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، والتي اختتمت منافساتها مؤخراً تحت شعار «إسعادهم هدفنا».

شارك في الدورة 400 عامل وعاملة من 275 شركة، تنافسوا في 11 لعبة رياضية هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الطريق، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، السباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي، وشهدت الدورة إضافة مميزة هذا العام بمشاركة فرق الإناث من العاملات من مختلف الشركات في رياضتي الريشة الطائرة والكرة الطائرة واليوغا، كما ساهمت العاملات في إدارة وتحكيم تلك البطولات.

وأسفرت نتائج بطولة كرة السلة عن فوز فريق فاز فريق الأحواض الجافة العالمية بلقب البطولة بعد فوزه على فريق إينوك على ملعبه في نزل إينوك بمنطقة القوز في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة 44 – 29، وفي بطولة الكريكيت، فاز فريق دلسكو بلقب البطولة بعد تغلبه على فريق نزل ستار بـ 59 رمية في 5 أشواط، وفي منافسات بطولة السباحة، فاز في سباق 50 متراً من شركة إمريل السباح سوبهيش سوريش في المركز الأول، وفي سباق 100 متر فاز عقيل جايان من شركة إمريل بالمركز الأول، وفي سباق 200 متر فاز أبهيلاش شاجي أنيثا من إمريل بالمركز الأول.

توج عبد الله لشكري أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، وممثل عن مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، الفائزين وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة للجمهور الذي تابع المنافسات، وتابع عدد كبير من الجمهور من العمال والأسر المنافسات، وحرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم أثناء البطولة. وأقيمت منافسات الدورة في 10 مواقع مختلفة هي جبل علي، القوز، الجداف، موانئ دبي العالمية، شركة دتكو، شركة دلسكو، مجمع إينوك السكني، القصيص، المحيصنة الرابعة، ومجمع الغرير السكني.

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