«غوبتا» و«جينغ» بطلا افتتاحية سلسلة الأكاديمية الآسيوية للغولف

المصدر: دبي- فايز بجبوج

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هيمن اللاعبان نانتاليا غوبتا، وشيجون جينغ، على ألقاب منافسات الإناث والذكور، في الجولة الافتتاحية من سلسلة «اوبتيماس» التي نظمتها الأكاديمية الآسيوية للمواهب الناشئة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للغولف، وأسدل الستار عنها أول من أمس، على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وامتدت منافساتها لثلاثة أيام وسط مشاركة 56 لاعباً ولاعبة من 24 دولة، من ضمنهم 11 من المصنفين ضمن قائمة الاتحاد الدولي للمواهب.

واستطاعت نتاليا إنهاء المنافسات برصيد ضربة تحت المعدل، لتعتلي فئة الفتيات للمرحلة العمرية تحت 23 عاماً، فيما جاءت أفضل نتائج الفتيات للمرحلة السنية تحت 13 عاماً لصالح اللاعبة اورون كيم بإجمالي 21 ضربة فوق المعدل، ولتقبض اللاعبة سوريتبربيا براكسانوبال على صدارة تحت 15 عاماً بإجمالي سبع ضربات فوق المعدل، وذهبت صدارة تحت 18 عاماً لصالح اللاعبة لافانيا كوباتا برصيد أربع ضربات فوق المعدل.وأوضح اللواء متقاعد عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، فيما يخص انطلاق منافسات السلسلة،: «أهداف اتحاد الإمارات للغولف، واضحة في توفير الفرصة والبيئة الصحية للمواهب الناشئة لعرض مواهبهم والارتقاء بهم إلى مستويات أعلى، وجولات هذه السلسلة بالإضافة إلى منافسات وسام الاستحقاق للمواهب ستضمن تحقيق ذلك».

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