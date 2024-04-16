أبوظبي تستعد لاستضافة بطولتي جولة التحدي للغولف

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد أبوظبي لتعزيز حضورها على الساحة الرياضية العالمية خلال الأسبوعين المقبلين، مع استضافة مزدوجة مثيرة لبطولتين ضمن جولة التحدي العالمي للغولف.

ويحتضن نادي العين للفروسية والرماية والغولف منافسات جولة التحدي لأول مرة، مع استضافته بطولة «تحدي أبوظبي» في الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري، قبل أن يكون نادي شاطئ السعديات للغولف الموقع المثالي لاحتضان بطولة «تحدي الإمارات» في الفترة من 25 إلى 28 من الشهر نفسه.

سيشهد هذان الحدثان رفيعا المستوى، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، مشاركة وتنافس بعض النجوم الصاعدين في العالم في الأجواء الخلابة والملاعب من الطراز الحديث ضمن شهر آخر مليء بالأحداث الرياضية المثيرة في العاصمة.

وتأتي هاتان البطولتان للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رياضي عالمي، مع تشكيلها إضافة إلى مجموعة الأحداث المرموقة في المدينة، بما في ذلك الفورمولا 1، وليلة النزال 308 المقبلة من «يو إف سي»، بالإضافة بطولة أبوظبي المرتقبة ضمن ختامي موسم جولة دي بي ورلد للغولف في نوفمبر المقبل.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «أصبحت أبوظبي وجهة متميزة للرياضة العالمية، ويتواصل ذلك مع إقامة بطولتي جولة التحدي المقبلتين في ملعبين رائعين للغولف».

وأضاف: «لقد حقق هذان الحدثان المرتقبان نجاحاً كبيراً في العام الماضي، ونحن نتطلع إلى رؤية النجوم الصاعدين في عالم الغولف، وهم يتنافسون هنا مرة أخرى».

وتابع: «تساعد هاتان البطولتان، إلى جانب بطولة أبوظبي رفيعة المستوى للغولف في نوفمبر المقبل، على لعب دور رئيسي في إبراز أبوظبي كوجهة لسياحة الجولف، وتجلب قيمة اقتصادية محلية كبيرة كل عام، كما أنهما تكملان الروزنامة الرياضية المتنامية في العاصمة، والتي تشهد استضافة أبوظبي للعديد من الأحداث الرياضية العالمية، بما في ذلك العديد من بطولات الجولف المرموقة».

تعتبر بطولتا جولة التحدي المقبلتين، اللتان تقامان أيضاً بدعم من أرينا، فينيكس كابيتال والليث، جزءاً من الشراكة طويلة الأمد لمجموعة الجولة الأوروبية مع اتحاد الإمارات للغولف، والتي تهدف إلى تطوير لعبة الجولف في الإمارات على مدار العقد المقبل على الأقل.

سيتم تخصيص ثلاثين مقعداً في كل بطولة مقبلة لاتحاد الإمارات للغولف للمساعدة في خلق فرص اللعب، وتوفير مسار للاعبي الجولف الإماراتيين، حيث يعد كلا الحدثين جزءاً من جدول جولة التحدي التي تقام تحت ما يعرف بمسمى «الطريق إلى مايوركا» العالمي 2024.

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