شطرنج الفجيرة بطل دوري الناشئين للموسم الجاري

المصدر: الفجيرة - البيان

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أضاف نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة إنجازاً جديداً إلى سجل إنجازاته الرياضية، وذلك بعد فوزه ببطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة والمركز الثالث في دوري البراعم تحت 10 سنوات، والتي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بمشاركة جميع الأندية الشطرنجية في الدولة. وحقق فريق النادي بطولة الدوري تحت 14 سنة بعد حصوله على 13 نقطة بواقع فوزه في جميع الجولات وتعادل واحد ومن دون أي خسارة، أما فريق تحت 10 سنوات فقد حصل على 6 نقاط مقابل فوزين وخسارتين وحل ثالثاً.

وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي، أن هذه الإنجازات تعكس توجهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للعمل بالاستدامة الرياضية من خلال استكشاف مواهب رياضية مواطنة وتطويرها لرفد الرياضة الإماراتية باللاعبين المميزين، والرعاية الكريمة للشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ما مهد لتحقيق هذه الإنجازات، والتي تعكس أيضاً الخطة الاستراتيجية للنادي بتعزيز وتطوير المواهب ونشر ثقافة الشطرنج، كما عبر محمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته للمستويات الذهنية العالية التي قدمها اللاعبون خلال المنافسات، مؤكداً أن الجهود التدريبية ستستمر بشكل تصاعدي للحفاظ على اللاعبين وتطويرهم بشكل يسهم بمواصلة تحقيق البطولات، مثنياً على جهود الجهازين الإداري والفني.

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