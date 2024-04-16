«الحبتور» للبولو والفروسية يكرم الرعاة وأصحاب الألقاب اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يحتفي نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، في السابعة من مساء اليوم بالمؤسسات والشركات الراعية والداعمة لأنشطة الموسم الحالي وأبطال مسابقاته وأصحاب الألقاب في حفل ختامه السنوي، الذي سيقام بفندق هيلتون بالحبتور سيتي.

ووجه مسؤولو النادي الدعوة لعدد من الشخصيات الرياضية في الدولة، وقيادات الاتحاد ومدراء أندية البولو والأجهزة الفنية والرياضية وفريق الدعم اللوجستي بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ويشمل التكريم 130 شخصاً إلى جانب الهيئات والشركات الداعمة ووسائل الإعلام والفرق التي شاركت في مسابقات الموسم للبولو والفروسية «قفز الحواجز والفروسية وأكاديمية تعليم ركوب الخيل».

شكر

وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، أن الموسم الحالي كان حافلاً بالكثير من الأحداث والبطولات التي عززت من نشاط اللعبة على المستويين المحلي والخارجي، موجهاً الشكر إلى كافة شركاء النجاح وإلى كل من أسهم في إنجاح الموسم الرياضي.

وأوضح الحبتور، أن الإنجازات التي تحققت يعود الفضل فيها لكافة العاملين في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، والذين لم يدخروا جهداً لتحقيق الأهداف التنشيطية والترويجية للعبة وحفل تكريمهم السنوي هو أقل تقدير لجهود الجميع الملوسة، وتحفيزهم للاستمرار على نفس النسق من العمل.

فوز

على جانب آخر، انطلقت منافسات كأس دبي للبولو خاتمة سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية بهانديكاب 6 جول، بمشاركة 3 فرق هي: الحبتور والباشا وذئاب دبي، والتقى فريق الباشا ونظيره فريق الحبتور وانتهت المباراة بفوز فريق الحبتور بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة دانت فيها السيطرة لفريق الحبتور، فيما يواجه اليوم فريق الباشا منافسه فريق ذئاب دبي ويلعب عصر غد الخميس الحبتور وذئاب دبي وتختتم البطولة يوم السبت المقبل.

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