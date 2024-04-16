إنجاز جديد بدعم منصور بن زايد .. اعتماد نظام قرية الإمارات العالمية للقدرة في تنظيم بطولات العالم

المصدر: وام

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بدعم ورعاية واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سجلت قرية الإمارات العالمية للقدرة إنجازاً جديداً، باعتماد الاتحاد الدولي للفروسية نظام قرية الإمارات العالمية للقدرة في تنظيم بطولات العالم للقدرة والتحمل.

وصمم نظام قرية الإمارات العالمية للقدرة لإدارة سباقات القدرة بشكل مثالي يضمن دقة النتائج، وتحقيق العدالة والشفافية خلال سباقات القدرة والتحمل في جميع أنحاء العالم، ليمثل أكبر إضافة نوعية، وهو أول نظام في الشرق الأوسط يتم اعتماده، ويتكون من عدة أنظمة، وهي نظام التوقيت، ونظام قياس نبضات قلب الخيل، ونظام تحديد المواقع من خلال التتبع "GPS"، حيث تسلمت قرية الإمارات العالمية للقدرة شهادة الاعتماد من الاتحاد الدولي.

ومن المنتظر أن يستخدم هذا النظام في بطولة العالم للقدرة للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، التي ستقام في رومانيا 2025.

ويقدم نظام التوقيت، دقة عالية في احتساب وقت تواجد الخيل من انطلاق السباق، وخلال تواجده في المسارات، وفي كل المراحل لاحتساب الزمن الذي سجله في كل مرحلة، وإجمالي الزمن الذي سجله في كل مراحل السباق.

ويسهم نظام قياس نبض قلب الخيل في التحقق من عدد ضربات القلب المحددة والمسموح بها عند الفحص البيطري للخيل عقب كل مرحلة، وهي أن لا تتجاوز 64 نبضة في الدقيقة لضمان صحة وسلامة الخيل.

كما يسهم نظام التتبع "GPS" في التتبع المباشر للمتسابقين في المسارات خلال كل المراحل، وضبط أي تجاوزات قد تحدث.

ويشكل هذا الاعتماد الدولي إضافة نوعية وبصمة مضيئة للمبادرات التي تقدمها قرية الإمارات العالمية، والتي تعزز من ريادة القرية وصدارتها للمشهد العالمي، لتكون وجهة لفرسان العالم.

واستخدمت قرية الإمارات العالمية للقدرة هذا النظام خلال السباقات التي نظمتها واستضافتها خلال الموسم الأخير، حيث تم تطبيقه وفق أعلى المعايير والممارسات، وسجلت نجاحات باهرة.

وقامت القرية بإجراء العديد من التجارب الناجحة على النظام في سباقات أقيمت خلال الفترة الماضية متضمنة سباق ستيرلينج للقدرة بمدينة بريزبين - أستراليا، وسباق بطولة شاغيا بمدينة سيلشوارا - رومانيا، وسباق توم كوليتي التاريخي بمدينة بريزبين - أستراليا، وسباق بار دي سفن بجنوب فرنسا؛ وقد وجدت الإشادة والتقدير الكبير والشكر على هذا النظام الذي أحدث نقلة نوعية في تنظيم السباقات، من خلال رفع مستوى الشفافية والمصداقية في النتائج، والقبول الكامل كونه يخدم السباقات بصورة متكاملة، ودقيقة، وسهلة في التعامل بها، وتحقق العدالة بين المتسابقين.

وسبق أن حصلت قرية الإمارات العالمية للقدرة على براءة اختراع في نظام التوقيت، ونالت الاعتماد من قبل الاتحاد الدولي للفروسية، وأصبحت من بين أبرز الأنظمة المستخدمة في العالم.

وأحدثت القرية نقلة نوعية في جانب استشراف المستقبل من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور الكبير في هذا المجال، من خلال الزيادة في استخدام أحدث التقنيات في أنظمة التتبع، وتطويرها للمساعدة في تقديم وتحليل كميات هائلة من البيانات وتسجيل نتائج أكثر دقة عن الخيول الفرسان والسباقات عموماً، وكذلك متابعة السباقات في العديد من المضامير العالمية التي تتوافق أجهزتها مع تطور الأنظمة في قرية الإمارات العالمية، وتوفير بيانات عنها لتكون قاعدة معلومات متكاملة لتلك السباقات منذ انطلاقتها الأولى، وأيضاً تقديم معلومات دقيقة عن الفرسان والخيول.

وقدم مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعم ورعاية واهتمام سموه بقرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي أوصلت القرية إلى أعلى المراتب في الجوانب كافة، وبتوجيهات سموه الداعمة للابتكار والإبداع من أجل تطوير سباقات القدرة والتحمل، والإسهام في إيجاد حلول إيجابية مبتكرة في الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية والبيطرية للسباقات.

وقال: اعتماد الاتحاد الدولي للفروسية لنظام قرية الإمارات العالمية لتنظيم بطولات العالم، إنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي ظلت تحققها القرية في الجوانب كافة، وحصد الجوائز العالمية وتسجيل الأرقام القياسية ومنها دخول قائمة جينيس للأرقام القياسية من خلال تنظيم أكبر حضور لمحاضرة حول العناية بالخيل، والتي لها الأثر الملموس في تطوير سباقات القدرة والتحمل في القرية، والسباقات في الدولة، وانتقلت إلى الساحة العالمية بأفكار متقدمة، تعزز من مكانة رياضة القدرة والتحمل في الإمارات.

وأكد أن التطوير مستمر في قرية الإمارات العالمية للقدرة لدعم سباقات القدرة والتحمل في الدولة والعالم من خلال تقديم أفكار ومبادرات بناءة توجد الحلول المبتكرة التي تسهل على المشاركين تقديم أفضل ما لديهم من أداء وسط أجواء مثالية تحيطها العدالة والشفافية في النتائج، ومحبي هذه الرياضة لمتابعة تفاصيل السباقات لحظة بلحظة

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