مشاركة ناجحة لمنتخب الإمارات لقفز الحواجز في دولية "جورلا مينور" بإيطاليا

المصدر: وام

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حقق فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز نتائج مميزة في بطولة "جورلا مينور" فئة الأربعة نجوم بمدينة ميلان الإيطالية، ضمن المنافسة الرابعة في البطولات الأوروبية خلال المرحلة الحالية من الإعداد المتدرج في إيطاليا.

ويقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، الرئيسة الأعلى لمجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وحصد الفارس عبد الله المري المركزين الثالث والسابع في شوط الخيول الصغيرة، كما حقق المركز الخامس في شوط الجائزة الكبرى على حواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، والمركز الخامس أيضاً على حواجز ارتفاعها 150 سم و145 سم.

وفاز الفارس سالم السويدي بالمركزين الخامس والسادس على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، بينما حقق الفارس عمر المرزوقي المركزين السادس على حواجز بلغت ارتفاعها 145 سم، والعاشر على حواجز بلغت ارتفاعها 150 سم.

ويستعد المنتخب للمشاركة في بطولة "بوستو أرسيتسيو" فئة النجمتين في مدينة ميلان الإيطالية من 19 إلى 21 أبريل الجاري بمشاركة الفارسين عمر المرزوقي وعلي الكربي.

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