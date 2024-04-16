منصور بن زايد: الرياضات التراثية تحظى باهتمام رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، منافسات اليوم الخامس للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة التي جرت على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عبر حسابه على منصة «إكس»:«شهدت منافسات المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة في الوثبة.. الرياضات التراثية تعد إحدى أهم مكونات التراث الإماراتي وروافده وهي تحظى باهتمام رئيس الدولة ورعايته من أجل الحفاظ على استدامة هذا الموروث العريق وتعريف الأجيال الجديدة به».

حضر المنافسات الخاصة بفئة الإيذاع في ميدان الهجن في منطقة الوثبة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، وجمع من المهتمين برياضة سباقات الهجن ومحبيها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حضر مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان في مجلس الوثبة العامر بحضور عدد من ملاك الهجن.

وثمن المشاركون في المنافسات الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة لهذه الرياضة التراثية الأصيلة والجوائز القيمة التي خصصت للمنافسات، مما جعلها إحدى أهم الرياضات في الدولة، وذلك من خلال المهرجانات المنتظمة التي تقام عامة وفي عاصمة الميادين على وجه الخصوص.

وشكر الحضور من الملاك، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمتابعته ودعمه المهم لسباقات الهجن، فيما ثمن المشاركون حرص سموه على حضور مختلف المنافسات، مؤكدين أن متابعة سموه الدائمة ودعمه هذه الرياضة التراثية يسهم في جهود الحفاظ عليها واستدامتها.

نتائج

وشهدت فعاليات اليوم الخامس من المهرجان إقامة 20 شوطاً لسن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية خصصت للإيذاع الأبكار والقعدان المحليات والمهجنات، بينما أقيمت في الفترة المسائية 10 أشواط خاصة بفئة الإيذاع الإنتاج، وتوجت «زود» لمطر سهيل اليبهوني الظاهري بناموس أول أشواط الإيذاع وقطعت مسافة السباق في 9:08:07 دقيقة، وفي الشوط الثاني المخصص للمهجنات، فازت «شقرا» لخالد سعيد بروك الحميري، بالناموس بتوقيت قدره 9:05:01 دقيقة، أما الشوط الثالث والمخصص للإيذاع القعدان الإنتاج المحليات فذهب إلى «الغزال» لمالكه سعيد صالح خريده المنصوري بتوقيت 9:12:02 دقيقة، فيما حلق «عباب» لسهيل سالم بالوتيه العامري بناموس شوط القعدان الإنتاج المهجنات بتوقيت 9:08:04 دقيقة.

وأسفرت بقية الأشواط التي خصصت لها اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز مالية قيمة بداية من 180 ألف درهم، عن فوز «الداهية» لعبيد الكتبي في الشوط الخامس و«عجايب» لعبدالله محمد بالهلي الهاجري في الشوط السادس و«النشمي» لبخيت راشد سيف الشامسي في الشوط السابع.

وشهد الشوط الثامن فوز «سياف» لسويدان سعيد الكتبي بالمركز الأول وتوج بالشوط التاسع «الغزيل» لسعيد سالم الدرعي، واختتمت أشواط الإيذاع في يومها الأول بفوز «النايفة» لمالكها علي لاحج الحلامي بالشوط العاشر.

منافسات اليوم

من ناحية أخرى، يشهد اليوم الثاني لأشواط لسن الإيذاع اليوم التنافس على الرموز الغالية في الفترة المسائية عبر 8 أشواط رئيسية، فيما يقام في الفترة الصباحية 12 شوطاً.

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