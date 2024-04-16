4 مباريات حاسمة في الجولة 13 بتمهيدي رجال اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تشهد ساحات كرة اليد، في السابعة مساء اليوم، 4 مباريات حاسمة في الجولة 13 قبل الختامية بالدور التمهيدي بدوري رجال اليد، وتسعى الفرق الثمانية المشاركة بهذه البطولة لبلوغ المربع الذهبي والدور قبل النهائي للبطولة، وهي الشارقة المتصدر برصيد 34 نقطة، وشباب الأهلي الوصيف برصيد 30 نقطة، رغم حجز مقعديهما مبكراً في المربع الذهبي، ويبقى الصراع على اكتمال عقد المربع الذهبي بين العين الثالث برصيد 25 نقطة، ومليحة الرابع برصيد 24 نقطة.

يستقبل الشارقة نظيره فريق الوصل السادس برصيد 21 نقطة في لقاء يصب لصالح الشارقة، ويقابل شباب الأهلي الوصيف برصيد 30 نقطة فريق الجزيرة الخامس برصيد 24، وفي المباراة الثالثة، يواجه فريق مليحة الرابع 24 نقطة مستضيفه فريق دبا الحصن السابع 18 نقطة،

وفي المباراة الرابعة، ينشد العين الثالث برصيد 25 نقطة الفوز على فريق النصر الثامن 16 نقطة.

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