تومي فليتوود يقتحم «التوب 10» في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تقدم الإنجليزي تومي فليتوود، إلى قائمة العشرة الأوائل «توب 10»، وتحديداً المركز الرابع، في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، مستفيداً من حصوله على المركز الثالث في بطولة الماسترز الأمريكية العريقة التي اختتمت أول من أمس في ملعب أجوستا الوطني الشهير، وتوج باللقب الأمريكي سكوتي شيفلر، المصنف الأول عالمياً، المرة الثانية في مسيرته.

ويعد المركز الثالث الذي حققه فليتوود في البطولة، بمجمل 4 ضربات تحت المعدل، أفضل نتيجة في مسيرته في بطولة الماسترز العريقة التي احتفلت بالنسخة الـ88، ليكسب الإنجليزي المقيم برفقة عائلته في دبي، 517 نقطة، رفع بها مجمل رصيده هذا الموسم إلى 1,142 نقطة ليتقدم 12 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس.

استهل السويدي لودفيج أبيرج مشواره في أول بطولة يشارك فيها محتسبة ضمن جولة دي بي ورلد هذا الموسم، بتحقيق المركز الثاني في البطولة برصيد 7 ضربات تحت المعدل، ليفتتح رصيده في ترتيب «السباق إلى دبي» بـ1,113 نقطة وضعته في المركز الخامس مباشرة، ويعد هذا إنجازاً لافتاً للاعب الذي تحول للاحتراف الكامل قبل 10 أشهر فقط، وشارك أول مرة في هذه البطولة التي تعد من الأكبر في العالم.

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