سفير الإمارات في إيطاليا يحتفي بوفد «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: روما - وام

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استقبل عبدالله السبوسي، سفير الدولة لدى إيطاليا، لاعبي الجوجيتسو الإماراتيين المشاركين في «بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي تقام للمرة الأولى في روما، وطارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بحضور سالم المحيربي الملحق العسكري للدولة لدى إيطاليا، وشهد اللقاء تبادل الآراء حول دور الرياضة والفعاليات الرياضية في تعزيز التواصل الثقافي وتمكين العلاقات بين الشعوب.

وعبرت السفارة عن دعمها الكامل لتواجد الفريق في إيطاليا، وإقامة بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو بمشاركة أكثر من ألف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 60 دولة، في خطوة تؤكد على تعزيز التعاون الرياضي القائم بين دولة الإمارات وإيطاليا، وبما يدعم نشر ثقافة الجوجيتسو على الصعيد العالمي.

وأكد عبدالله السبوسي، على الدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو في غرس قيم الرياضة وتعزيزها كثقافة صحية مستدامة في المجتمعات، وتكريس طاقات الشباب في النشاطات الرياضية والاجتماعية، والسعي الكبير بطموح رفع راية الإمارات في المحافل الدولية من خلال تنظيم البطولات العالمية في مختلف دول العالم، وتعزيز سبل التعاون الرياضي والثقافي والسياحي بين دولة الإمارات وإيطاليا.

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