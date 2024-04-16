انطلاق بطولة العالم لـ«الموتوسيرف» في الفجيرة بعد غدٍ

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تنطلق بعد غد الخميس النسخة الأولى من بطولة العالم للموتوسيرف «جائزة الفجيرة الكبرى»، التي ينظمها نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وتأتي تحت إشراف الاتحاد الدولي للموتوسيرف، وذلك بمشاركة أكثر من 100 متسابق يمثلون 20 دولة من مختلف القارات، ويشتمل السباق على 7 فئات، كما توجد 5 فرق من الإمارات، وجاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي تم عقده بقاعة نادي الفجيرة البحري، بحضور أحمد إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، ومارتن جاسيك، المروج العالمي لبطولات الموتوسيرف، وبحضور المتسابقين المشاركين في الحدث من الجنسين.

جاهزية تامة

وقدم أحمد إبراهيم الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة لرعايته للبطولة التي تقام للمرة الأولى على مستوى الإمارات، لافتاً إلى جاهزية النادي البحري بالفجيرة لاستقبال الحدث العالمي، الذي يستمر ثلاثة أيام، حيث يشهد اليوم الأول قيام الجولة الافتتاحية «الأولى»، على أن تقام الجمعة ثلاث جولات، وسيكون السبت المقبل خاتمة البطولة بإقامة سباق الجولة الرابعة والسباق الختامي لجائزة الفجيرة الكبرى 1 و2. ونوه البلوشي بأن التكلفة الكلية للبطولة تقدر بنصف مليون درهم، وتمنى التوفيق لجميع المشاركين.

أبطال عالميون

بدوره، أشاد مارتن جاسيك، المروج العالمي للبطولة، بجاهزية نادي الفجيرة البحري، لافتاً إلى وجود أبطال عالميين، على رأسهم التشيكية أليسكا، بطلة العالم، فضلاً عن متسابقين آخرين. وأشار إلى تفاوت الأعمار خلال الفئات السبع، التي تبدأ من عمر 10 وحتى 60 عاماً، وقال: من خلال التجهيزات والترتيبات التي وقفت عليها أتوقع نجاحاً كبيراً للحدث الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الإمارات. يذكر أن النادي البحري بالفجيرة أقام دورة تدريبية للمنتسبين والمشاركين في البطولة.

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