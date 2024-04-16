شباب الأهلي يكرر الفوز على النصر في نهائي السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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كرر شباب الأهلي فوزه على منافسه النصر بنتيجة 94 - 80 في المباراة الثانية ضمن نهائي مسابقة الدوري العام لكرة السلة التي أقيمت في قاعة سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بالممزر، وانتهت الفترات الأربع للمباراة لمصلحة أصحاب الأرض بالنتائج 28 - 24 و18 - 17 و26 - 23 و22 - 16.

وكان شباب الأهلي بدأ دفاعه عن لقبه بالفوز في المباراة الأولى 99 - 98 في الملعب نفسه ويتجدد لقاء الفريقين بعد غدٍ في نادي النصر، ويملك شباب الأهلي فرصة الفوز باللقب في حال تفوقه في المباراة الثالثة على التوالي، بينما لا خيار للنصر غير الفوز وتأجيل حسم اللقب إذ يقام النهائي من 5 مباريات ومن يصل للفوز الثالث يفوز بالبطولة.

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