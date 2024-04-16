دبي تحتضن بطولة الملاكمة النسائية الجمعة

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي، يوم الجمعة المقبل، بمسرح لابيرل دراغون بمدينة الحبتور بدبي، منافسة قوية بين بطلات الملاكمة العالميات، وتتنافس في أول بطولة مخصصة للسيدات ضمن «بطولة كريبتو فايت نايت 4»، كل من البطلة الأرمنية أناهيت اوريون والبطلة اليوغندية سلامات تبيسقوا.

وقال راهول سوري المؤسس المشارك لبطولة كريبتو فايت نايت: لدينا مقاتلات منذ أول حدث لبطولة كريبتو فايت نايت في عام 2021، نواصل جذب مقاتلين ومقاتلات جدد.

واعتبر رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة في تصريحات سابقة، أن إقامة بطولة مخصصة للسيدات في دبي، جاء على خلفية النجاح الذي رافق البطولات التي أقيمت بالدولة عموماً، ودبي على وجه التحديد.

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