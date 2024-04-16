«الإمارات للدراجات» وصيف سباق «أمستل جولد» بهولندا

المصدر: أمستردام - وام

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حقق مارك هيرشي، من فريق الإمارات للدراجات الهوائية، أفضل نتيجة له في بطولة كلاسيكية كبرى منذ سنوات، بحصوله على المركز الثاني في سباق أمستل جولد في هولندا، أمس.

وكان الدراج السويسري حاسماً خلال الكيلومترات الأخيرة، حيث تقدم في صفوف مجموعة مؤلفة من اثني عشر دراجاً تشكلت على قمة مسار إيسيربوسويج قبل 35 كيلومتراً من خط النهاية، ثم واصل المضي قدماً مرة أخرى للانطلاق بعيداً عن جميع الدراجين المتقدمين باستثناء ثلاثة خلال الجولة قبل الأخيرة على طريق جيلهميربيرج الصاعد.

وقال هيرشي: «سعادتي كبيرة بالعودة إلى صدارة السباقات الكبرى.

لقد شعرت أنني بمستوى جيد ، وكنت في الوضع المناسب للتحرك، وكان الهدف هو توقع أي هجوم يقوم به ماتيو. أنا سعيد بالمركز الثاني، لكن من الواضح أنني اقتربت كثيراً من الفوز بالمركز الأول، لذا أشعر بخيبة أمل بعض الشيء».

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