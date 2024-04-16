«هوكي الجليد» يستعد للمشاركة في «مونديال» صربيا

المصدر: أبوظبي - وام

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يستعد منتخب الإمارات لهوكي الجليد للمشاركة في كأس العالم المستوى الثاني «A» في صربيا في الفترة من 21 إلى 27 أبريل الجاري.

وحقق منتخب هوكي الجليد إنجازاً تاريخياً في البطولة الماضية في تركيا 2023، بتتويجه بكأس العالم المستوى الثاني، وقبل ذلك حصوله على لقب المونديال للمستوى الثالث العام في عام 2022.

وخاض المنتخب فترة إعداد مكثفة في معسكر داخلي لمدة 17 يوماً بواقع 10 أيام في العين و7 في أبوظبي، لرفع مستوى جاهزية اللاعبين قبل المشاركة في البطولة.

وتغادر بعثة المنتخب إلى صربيا الجمعة المقبل، وتتألف من 24 لاعباً، وتضم خالد القبيسي، مدير المنتخب، والجهاز الفني بقيادة المدرب ديفيد جيمس. وأوضح خالد القبيسي أن الطموحات كبيرة لمتابعة النتائج الإيجابية بعد التتويج بالألقاب خلال العامين الماضيين في بطولتي العالم 2022 و2023.

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