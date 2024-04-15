«السولعية» و«السولعي» تخطفان الأنظار في «رموز اللقايا» بختامي الوثبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أقيمت أمس منافسات اليوم الرابع من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أشواط الرموز لسباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل في الفترة المسائية بالميدان الجنوبي بالوثبة بأبوظبي، حيث تنافست المطايا المشاركة من أجل حصد الناموس و8 رموز.

وتألقت هجن أبناء الإمارات خلال منافسات اللقايا، وحصد أغلب الرموز الغالية رغم المنافسة الشديدة من جميع المطايا المشاركة من خارج الدولة.

وبرز شعار المخضرم مانع علي حماد الشامسي خلال سن اللقايا، الذي تألق ونجح في حصد أهم رمزين خلال المنافسات، وذلك بعد تألق شعاره في الشوطين الأول والثاني المفتوح.

وجاء تألق شعار مانع علي حماد الشامسي عن طريق الثنائي «السولعية» و«السولعي»، اللذين توجا بكأس وبندقية اللقايا الأبكار والقعدان الرئيسين، حيث أعلنت «السولعية» نفسها وسيطرت على مجريات الشوط الرئيس الأول المخصص للأبكار المفتوح لمسافة 5 كلم، ونجحت في خطف لقب الشوط والرمز الغالي بزمن قدره 7:15:9 دقائق، بينما كان «السولعي» على موعد مع بندقية القعدان المفتوح في الشوط الثاني بزمن قدره 7:17:3 دقائق، متفوقاً على «مرضي» لنفس الشعار، و«الكاسر» اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث، ويحصد مالك «السولعي» الجائزة المالية وقدرها مليون درهم.

وشهد الشوط المخصص للأبكار المحليات فوز «المدينة» بشعار حمدي سعيد عامر النيادي، الذي حصد الكأس، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ استحقت الرمز بعدما خطفت المركز الأول في الأمتار الأخيرة من السباق بتوقيت 7.19.06 دقائق، وبفارق ثانية واحدة عن «مواري» لحمد نهيان سالم العامري، التي حلت ثانية، وفي المركز الثالث «مرموقة» لمانع علي حماد الشامسي.

وفي شوط اللقايا القعدان المحليات نجح «معزز» وأهدى مالكه عبدالعزيز سيف سويلم الكتبي المركز الأول والبندقية، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم، ليضع اسمه ضمن المتوجين بالرموز الغالية خلال المهرجان، إذ شهد الشوط منافسة شرسة بينه وبين «الصيرمي» المملوك لأحمد مطر ماجد الخييلي، ونجح في إنهاء مسافة الشوط في 7.17.09 دقائق.

وانتقلت المنافسات في الأشواط الأربعة التالية لفئة الإنتاج، إذ استطاعت البكرة «الرخامية» لسالم راشد غدير الكتبي التحليق بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن قطعت السباق في 7.20.06 دقائق.

وشهد شوط اللقايا القعدان المحليات في فئة الإنتاج، تتويج «النادر» بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، ليهدي مبارك محمد نصرة العامري الرمز الأول في المهرجان هذا العام، وحصل على البندقية و800 ألف درهم، وسجل أفضل توقيت في منافسات اللقايا بزمن 7.13.06 دقائق.

وفي الشوط المخصص للهجن المهجنات، نجحت البكرة «تكريم» في حصد الناموس، وأهدت مالكها ظافر راشد سويدان الكتبي كأس الأبكار المهجنات لفئة الإنتاج ومليون درهم، بعدما خطفت المركز الأول في الأمتار الأخيرة، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 7.16.01 دقائق. واختتمت أشواط الرموز لمنافسات اللقايا بفوز «أدهم» أحمد مطر ماجد الخييلي بشداد القعدان المهجنات لفئة الإنتاج، إذ نجح في إنهاء مسافة الشوط في 7.21.01 دقائق.

منافسات

وتقام اليوم منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، حيث خصصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان 20 شوطاً في بداية منافسات الإيذاع، التي تقام على مدار يومين، ويشهد يوم غد الصراع على رموز الإيذاع بعد زيادة عدد الأشواط بصفة عامة في كل فئة.

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