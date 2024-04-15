850 لاعباً و22 لجنة و400 متطوع في «آسيوية القوى» بدبي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة «دبي 2024» اعتماد مشاركة 400 متطوع ومتطوعة، وتشكيل 22 لجنة للاضطلاع بالمهام المختلفة في البطولة.

وأكد العقيد عيسى حمزة أهلي، مدير البطولة مشاركة 850 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، في البطولة التي تقام من 24 إلى 27 الجاري، على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية.

وأشار مدير البطولة إلى أن حفل الافتتاح سينطلق في الثامنة من مساء 24 الجاري لفترة تتراوح بين 35 و45 دقيقة، من خلال عرض بتقنية الليزر والمؤثرات الصوتية، وتقدم فرقة موسيقى شرطة دبي عرضاً بمقطوعاتها الوطنية تصاحبها تشكيلات مختلفة، إضافة إلى طابور عرض الفرق ، بجانب كلمتي رئيس الاتحاد الآسيوي دحلان الحمد، واللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وحول غرفة العمليات الخاصة بالبطولة قال: مقر غرفة العمليات في نادي ضباط شرطة دبي، وتختص بإدارة حركة الوفود من المطار إلى مقر الإقامة، وتم تخصيص مستشفى سليمان الحبيب في دبي لاستقبال الحالات الطارئةوتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

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