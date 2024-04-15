روما تستضيف «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» للمرة الأولى

المصدر: أبوظبي - البيان

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دشنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو جولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو للناشئين والمحترفين والأساتذة، في صالة سنترو أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، وذلك للمرة الأولى، ووصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من ألف لاعب ولاعبة من اللاعبين الأوروبيين والعالميين من 60 دولة.

حضر انطلاقة البطولة عبدالله السبوسي، سفير الدولة لدى إيطاليا، وشهدت نزالات البطولة حضوراً مميزاً لمجموعة من أبرز المصنفين عالمياً من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم للمنافسة على جوائز الجولة، التي تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 2000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد للرابطة.

وقال رودريغو فاليريو، مدير العمليات برابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «نجحت بطولة أبوظبي غراند سلام على مدار السنوات الـ10 الأخيرة أن تكون أكبر وجهة للاعبي الجوجيتسو حول العالم، ويؤكد الإقبال الكبير الذي تشهده كل جولة أهمية البطولة وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة الأبطال والمصنفين العالميين، وقمنا بتدشين جولة روما، لاعتبارات عديدة، كونها تحظى بموقع استراتيجي في أوروبا وتعتبر وجهة رياضية سياحية عالية المستوى ومميزة في هذا التوقيت من العام».

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