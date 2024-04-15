الغيلاني بطل مسابقة دبي لصيد الأسماك بالـ«كاياك»

المصدر: دبي - البيان

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توج المتسابق رقم 13 خليل خلفان الغيلاني بطلاً في مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك 2024 والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أول من أمس، وضمن رزنامة الموسم الرياضي البحري 2024-2023 وبالتعاون مع شركة نخيل وبرعاية من شركة الوطنية مارين وكيو إتش للمغامرات.

واظهر ابن الإمارات خليل خلفان الغيلاني مهارة رائعة في اصطياد الأسماك مسجلاً رقماً قياسياً بحصوله على مجموع وزن أسماك وصل إلى 19.45 كلغ «سمكتا ضلع 14.8 وجش 4.6 كلغ» ليحتل المقدمة بجدارة متفوقاً بفارق كبير على صاحب المركز الثاني المتسابق رقم 27 المصري نادر وجيه أحمد الذي اصطاد سمكة ضلع واحدة بوزن 10.1 كلغ، واحتل المتسابق رقم 25 الفلبيني في بالون المركز الثالث بعد حصوله على مجموع وزن وصل إلى 9.1 كلغ.

وعقب نهاية مراحل البطولة قام محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في كل فئة كما حرص على تقديم درع النادي إلى ممثلي شركة نخيل بحضور ممثلها سعود النجار وكذلك المؤسسات الراعية ومنها شركة الوطنية مارين التي قدمت هدايا عينية قيمة للفائزين.

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