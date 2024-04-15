«أبيات» «أفضل توقيت» في سباق الفطامين بميدان الذيد للهجن

المصدر: الذيد - وام

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن، تواصلت أمس منافسات جديدة لسباق «سن الفطامين» لهجن أبناء القبائل، وذلك على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن. وتضمنت المنافسات إقامة 22 شوطاً لسن الفطامين، منها 12 شوطاً لأهل الذيد مشتركات، و4 أشواط صعوب لأهل الذيد، و4 أشواط مفتوحة، وشوطان بدون علاج لمسافة 1500 متر، بحضور جموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كالتالي: الشوط الأول نادرة لعلي الكتبي، والشوط الثاني الواضح لخليفة الكتبي، والثالث «أبيات» لناصر المنصوري بزمن قدره 2:07:25 «أفضل توقيت».

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