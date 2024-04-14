8 لاعبين ولاعبات يمثلون منتخب الإمارات للجولف في "خليجية الشباب"

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجولف، اعتماد مشاركة 8 لاعبين ولاعبات، في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب.

وتقام منافسات الجولف في العاصمة أبوظبي، على أرض ملعب نادي أبوظبي للجولف، من 25 إلى 28 أبريل الجاري، وبمشاركة منتخبات السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، إضافة إلى الإمارات.

وتضم قائمة منتخب الشباب، اللاعبين راشد عصام الجسمي، ومحمد أكرم سكيك، وسيد ريان أحمد، وتوماس نسبت، فيما ضمت قائمة منتخب الشابات آسيا سليم، وفي البلوشي، وانكا ماتيو، وجيمي كامير، إضافة إلى المدرب فيصل السرغيني، والمدربة فلورا بيوش، والحكمين سمير الولاني وحسين الولاني، ورئيس اللجنة التنفيذية للبطولة أكرم سكيك والمدير العام للبطولة خالد مبارك الشامسي، الأمين العام للاتحاد، ورئيس وفد الإمارات اللواء عبدالله السيد الهاشمي.

وأكد خالد مبارك الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف، أن المنتخب المشارك في الألعاب الخليجية الأولى للشباب خاض مراحل مختلفة من الإعداد في الفترة السابقة، تمهيدا لدخول هذه الدورة، منها بطولات عربية وخليجية للناشئين والشباب والفتيات في كل من البحرين والسعودية وسلطنة عمان، إلى جانب عدد من البطولات على المستوى الآسيوي.

وأضاف : ندرك قيمة دورة الألعاب الخليجية، وطموحنا المنافسة على المراكز الأولى في الفردي والجماعي، لثقتنا بالقدرات المتميزة للاعبي ولاعبات المنتخب في هذا المحفل الخليجي، وعملنا يتركز على بناء أجيال قادرة على المنافسة لأجل مستقبل أفضل وفق استراتيجية هادفة وضعت بتوجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد، وبمتابعة من أعضاء مجلس الإدارة.

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