رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنظم أول جولة لبطولة جراند سلام في إيطاليا

المصدر: وام

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أقامت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، بحضور سعادة عبدالله علي السبوسي سفير الدولة لدى إيطاليا، جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في العاصمة الإيطالية "روما" لأول مرة، والتي انطلقت أول أمس الجمعة، في صالة سنترو أولمبيكو واستمرت لمدة 3 أيام.

وشهدت البطولة، إقبالا كبيرا من اللاعبين الأوروبيين والعالميين، للمنافسة في هذه الجولة المهمة، حيث وصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من ألف لاعب ولاعبة من 60 دولة، للمراحل السنية الناشئين والمحترفين والأساتذة.

وشهدت نزالات البطولة، منذ اليوم الأول، تواجدا مميزا لمجموعة من أبرز المصنفين عالميا من مختلف الأندية والأكاديميات للمنافسة على جوائز الجولة، التي تحظى بأهمية كبيرة كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 2000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وقال رودريجو فاليريو مدير العمليات لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو : نجحت بطولة أبوظبي جراند سلام على مدار السنوات الـ10 الأخيرة، في أن تقدم نفسها كأكبر وجهة للاعبي الجوجيتسو حول العالم، والإقبال الكبير الذي تشهده كل جولة من جولات البطولة دليل قوي على أهميتها وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة الأبطال والمصنفين العالميين.

وأضاف : قمنا بتدشين جولة روما، لاعتبارات عدّة كونها تحظى بموقع استراتيجي في أوروبا، وتعد وجهة رياضية سياحية عالية المستوى ومميزة في هذا التوقيت من العام، ويمكننا القول إننا سنشهد المزيد، من النجاحات في الجولات المقبلة أهمها جولة أبوظبي التي نختتم بها الموسم في مايو القادم.

وحول مشاركته في منافسات البطولة؛ قال البرازيلي تياغو باريتو (حزام أسود) من أكاديمية "كوماندو جروب" الإماراتية والحاصل على الميدالية الذهبية في فئة المحترفين تحت 69 كجم : أتطلع إلى تحقيق أكبر قدر من النقاط في كل جولات البطولة، خصوصا أنها فرصة لنا كلاعبين للمنافسة والاحتكاك، مع أقوى الأسماء والنجوم في عالم الجوجيتسو، متوجها بالشكر لدولة الإمارات ولمنظمي البطولة لتيسير إجراءات التسجيل، وتوفير أفضل بيئة تنافسية في كل البطولات.

من جانبها، قالت البرازيلية أرياني أولفيرا (حزام بني/ أسود) من نادي العين، الحاصلة على ذهبية فئة أساتذة السيدات تحت 55 كجم : سعداء بالتواجد في هذه البطولة المميزة في إيطاليا، بدأت الاستعداد لها والتحضير من أسبوعين، وجاهزة تماما لتحقيق إنجاز في هذا الحدث الدولي الكبير.

ومن اللاعبين أصحاب الحزام الأسود الذين سجلوا للمشاركة في البطولة في فئة المحترفين، يبرز كل من يوري هندريكس وليوناردو ماريو وجفرسون من أكاديمية سيسيرو كوستا، ولوكاس بروتاسيو من أكاديمية تشيك مات، واندرسون فيريرا من كوماندو جروب.

وعلى مستوى السيدات، تبرز كل من يارا ناسيمنتو من أكاديمية فراتريز، وجوليا ألفيس من أكاديمية "جي إف تيم "، وانجريد سوسا من أكاديمية "دريم آرت" وزميلتها من نفس الأكاديمية آنا رودريجيز.

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