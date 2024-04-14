منتخب ألعاب القوى جاهز للمنافسة في "خليجية الشباب"

المصدر: وام

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أكد علي غزوان البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، جاهزية المنتخب للمشاركة في "دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب" التي تستضيفها الإمارات من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.

وأوضح البدواوي، أن المنتخب الوطني لألعاب القوى يواصل تدريباته المكثفة في معسكره المغلق بنادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 46 لاعبا ولاعبة في مختلف التخصصات، وأصبح لديهم الجاهزية الكاملة للمشاركة في الحدث الخليجي.

وأشار إلى أن برنامج المعسكر يسير وفق الخطة الموضوعة له مسبقا، من خلال تدريبات يومية على فترتين.

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن رهان اتحاد الإمارات لألعاب القوى يعتمد على منافسات الرمح، والجلة، والتتابع المتنوع 400م، و400م حواجز، في ظل مشاركة نخبة من اللاعبين.

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