سعيد حارب : "دبي الرياضي" وفر كافة الإمكانات لإنجاح "خليجية الشباب"

المصدر: وام

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أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، توفير كافة الإمكانات والمرافق الرياضية في دبي، ووضعها في خدمة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب (الإمارات 2024).

وتستضيف دبي، منافسات 6 ألعاب رياضية من الدورة، هي كرة الطاولة بنادي شباب الأهلي، وكرة الطائرة بنادي النصر، وألعاب القوى، ومنافسات المضمار، والميدان لأصحاب الهمم، بنادي ضباط شرطة دبي، والتنس الأرضي، على ملاعب أكاديمية توب سبين، والرياضات الإلكترونية.

وقال حارب : بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، نوفر كافة الإمكانات للمساهمة في إنجاح الدورة، ما يعكس الصورة المشرقة التي تتمتع بها الدولة في تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى، لافتا إلى أن المجلس وبالتنسيق مع أندية دبي والقطاع الخاص، قام بتوفير كافة المرافق الرياضية التي ستكون في خدمة اللجنة المنظمة في الدورة، إضافة إلى تقديم التسهيلات كافة، والدعم اللوجستي.

وتوجه الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بالشكر إلى اللجنة العليا لدورة الألعاب الخليجية للشباب، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على جهودها وتعاونها المستمر مع مجلس دبي الرياضي، لتحقيق استضافة استثنائية وناجحة للعرس الخليجي الذي تستضيف الإمارات نسخته الأولى.

وقال : دورة الألعاب الرياضية لفئة الشباب، خطوة مهمة لصناعة أبطال قادرين على تمثيل خليجنا في مختلف البطولات والمسابقات الدولية، ما يؤهلهم للوصول إلى أعلى المستويات، والحصول على ميداليات في دورات الألعاب الأولمبية

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