22 لجنة و400 متطوع ومتطوعة في "آسيوية القوى"

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة "دبي 2024" اعتماد مشاركة 400 متطوع ومتطوعة يتحدثون مختلف اللغات، وتشكيل 22 لجنة للاضطلاع بالمهام المختلفة في البطولة.

وتقام البطولة من 24 إلى 27 أبريل الحالي على مضمار وميدان نادي ضباط شرطة دبي برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد العقيد عيسى حمزة أهلي مدير البطولة جاهزية اللجنة المنظمة لانطلاق المنافسات بإشراف سعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وقال: "وصلت عدد المشاركين في البطولة إلى 850 لاعباً ولاعبة من 34 دولة، ونتوقع ارتفاع العدد، واللجان الفرعية أنجزت أعمال ما قبل انطلاقة البطولة بنجاح وأصبحت ميادين المنافسات مهيأة لاستقبال الفعاليات المقررة".

وأشار إلى أن لجان البطولة تتألف من الفنية والمالية، والتنسيق والمتابعة، والحكام والإعداد والتجهيز، والأجهزة الإلكترونية، والمراسم والتتويج، وتقنية المعلومات، والدعم اللوجستي، والتشريفات، والأمنية، والمواصلات والطبية، والارتباط الدولي، واستقطاب الرعاة، والتسويق، والإعلامية، والإقامة والإعاشة، والمنشطات والمتطوعين.

وأعلن مدير البطولة أن حفل الافتتاح سينطلق في الثامنة من مساء يوم 24 أبريل الحالي لفترة تتراوح بين 35 و45 دقيقة من خلال عرض بتقنية الليزر والمؤثرات الصوتية، كما ستقدم فرقة موسيقى شرطة دبي عرضاً بمقطوعاتها الوطنية تصاحبها تشكيلات مختلفة، بالإضافة إلى طابور عرض الفرق المشاركة، بجانب كلمتي رئيس الاتحاد الآسيوي سعادة دحلان الحمد، وسعادة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى.

وحول غرفة العمليات الخاصة بالبطولة قال: "مقر غرفة العمليات في نادي ضباط شرطة دبي، وتختص بإدارة حركة الوفود من المطار إلى مقر الإقامة، ومتابعة تحركات اللاعبين لتسهيل تنقلاتهم من وإلى الفنادق، والتواصل والارتباط التقني المباشر بين جميع اللجان العاملة في التنظيم، ورصد حالات الطوارئ، والتعامل معها بسرعة فائقة، وتم تخصيص مستشفى سليمان الحبيب في دبي لاستقبال الحالات الطارئة من إصابات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة".

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