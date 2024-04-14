منافسات جديدة لسباق سن الفطامين بميدان الذيد

المصدر: وام

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن تواصلت اليوم منافسات جديدة لسباق "سن الفطامين" لهجن أبناء القبائل وذلك على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

وتضمنت المنافسات اقامة 22 شوطا لسن الفطامين منهم 12 شوطا لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و 4 أشواط مفتوحة وشوطان بدون علاج لمسافة 1500 متر بحضور جموع غفيرة من ملاك ومحبي الهجن.

وجاءت نتائج المراكز الاولى في السباق - الشـــــــوط الاول نادرة لـ علي راشد حمود الكتبي و الشـــــــوط الثاني الواضح لـ خليفة ربيع بن غويث الكتبي و الشــــــــوط الثالث "ابيات" لـ ناصر حمد سعيد المنصوري بزمن وقدره 2:07:25 ( أفضل توقيت ) و الشــــــــوط الرابع مسامح لـ محمد سيف عوض الكتبي و الشــــــــوط الخامس مياسة لـ محمد خليفة محمد هويدن الكتبي و الشــــــــوط السادس عديم لـ عوض سعيد عوض الكتبي و الشــــــــوط السابع نجاح لـ عبدالله سيف حميد الكتبي و الشــــــــوط الثامن شاهين لـ راشد سالم سلطان القمري و الشــــــــوط التاسع الشبابية لـ خليفة ربيع بن غويث الكتبي و الشــــــوط العاشر ورسان لـ سلطان سعيد سيف الجابري..

و في الشــــــوط الحادي عشر حققت جلمودة لـ سعيد راشد سالم العيب المركز الأول و في الشــــــوط الثاني عشر جاء الوسمي لـ سالم عبيد محمد الخاصون الشــــــوط الثالث عشر مشكورة لـ محمد حمد سهيل ألشامسي و الشـــــــوط الرابع عشر "شاهين" لـ سيف حران مبارك الجزعي و الشــــــوط الخامس عشر الشاهينية لـ عبدالله سالم دلموج الكتبي و الشــــــوط السادس عشر الفارس لـ يعقوب حميد محمد الرصيدي فيما جاء الشــــــوط السابع عشر الشاهينية لـ راشد سعيد بالعجيد الكتبي و الشـــــوط الثامن عشر شاهين لـ راشد سالم سلطان القمزي.

اما في أشـوأط الصـعــوب فكانت النتائج - الشـــــوط التاسع عشر نجاح لـ سعيد راشد سالم العيضب و الشـــــوط العشرون ورسان لـ عبدالله سالم مطر ألراشدي و الشـــــوط الحادي والعشرون الرافدين لـ محمد هاشل راشد الخاطري و الشـــــوط الثاني والعشرون ذعار لـ محمد هاشل راشد الخاطري.

وأكد سعادة مطرعلي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن ان منافسات سباق سن الفطامين شهدت اليوم منافسات جديدة ومثيرة ومنافسات سن الفطامين أصبحت بميدان الذيد في صباح كل يوم أحد من كل أسبوع بمثابة عيد للملاك والمضمرين وكرنفال احتفالي استثنائي يجمع أهل الهجن من كافة أرجاء دولة الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في ميدان الذيد.

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