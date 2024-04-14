تألق «الذيبة» و«مغامرة» و«نفيس» و«النايف» في منافسات اللقايا بـ «ختامي الوثبة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تواصلت أمس، ولليوم الثالث على التوالي، في ميدان الوثبة للهجن بأبوظبي، فعاليات النسخة الـ 45 من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2024»، الذي يقام على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر منافساته حتى 27 الجاري.

وأقيمت منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل عبر 26 شوطاً، في الميدان الجنوبي لمسافة 5 كلم، خصصت لفئة الإنتاج من الهجن المحليات والمهجنات، إذ شهدت الفترة الصباحية 16 شوطاً، و10 أشواط في الفترة المسائية، وسط حرص كبير من ملاك الهجن على المشاركة في هذه الفئة، التي أصبحت تأخذ حيزاً كبيراً من الاهتمام، وحققت إنجازات رائعة منذ دخولها إلى عالم السباقات.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان، قررت زيادة عدد أشواط سن اللقايا في نسخة هذا العام، وارتفعت من 42 شوطاً في العام الماضي، إلى 50 شوطاً هذا العام.

وستكون الأنظار مسلطة على رموز سن اللقايا التي تقام خلال الفترة المسائية اليوم. وخصصت اللجنة المنظمة 8 رموز للقايا الأبكار والقعدان المفتوح والمحليات وفئة الإنتاج، حيث يحصل الفائزون، إضافة إلى الرموز، على جوائز مالية قيمة، تبدأ من مليون ونصف المليون درهم في شوط الأبكار المفتوح، ومليون درهم في شوط المحليات، وصولاً إلى 800 ألف درهم في أشواط القعدان المحليات والإنتاج.

ندية

وشهدت منافسات اللقايا في أشواط فئة الإنتاج ندية وإثارة كبيرة على مدار الأشواط، خاصة في الفترة المسائية، وأهدت «الذيبة» لمطر سهيل اليبهوني الظاهري، ناموس أول أشواط اللقايا في فئة الإنتاج، واستطاعت قطع مسافة الشوط في 7:23:07 دقائق، وفازت «مغامرة» لمحمد عتيق بن شامس العامري بناموس الشوط الثاني، وجائزته المالية وقدرها 180 ألف درهم، وسجلت توقيتاً زمنياً قدره 7:23:03 دقائق.

ناموس

وانتزع ناموس الشوط الثالث، وجائزته 120 ألف درهم، «نفيس» لناصر محمد آل سالمين المنصوري، في شوط القعدان الإنتاج، بزمن قدره 7:17:03 دقائق، مسجلاً أفضل توقيت زمني، أما الشوط الرابع، فكان من نصيب «النايف» لعبد الله سالم ثعلون الدرعي، بزمن قدره 7:18:08 دقائق، وذهب الشوط الخامس إلى «عرقه» لعبد الله بن خالد العطية، بينما توجت «شامة» لعبد الله علي راشد المري بالشوط السادس، وفازت «بين» لسالم حمد المالكي بناموس الشوط السابع، وأسفر الشوطان الثامن والتاسع، عن فوز «الشامخ» لسعيد خليفة المسافري، و«جلد» لسيف عبيد غنام المزروعي.

واختتمت «الشاهينية» أشواط فئة الإنتاج لسن اللقايا، وحلقت بناموس الشوط العاشر الأخير، لتهدي مالكها محمد سعيد عبيد المزروعي، الناموس.

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