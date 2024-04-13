منتخب اليد يلعب مع الشارقة والبطائح استعداداً لـ«الخليجية»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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كشف خالد البلوشي مدرب منتخب ناشئي اليد عن برنامج إعداد المنتخب في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب والتي تحتضنها الإمارات تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد»، وأشار إلى انتظام اللاعبين في التدريبات بنادي الحمرية بعد إجازة العيد وسيلعب المنتخب مباراتين وديتين مع شباب الشارقة غداً، ومع البطائح بعد غد للوقوف على جاهزية اللاعبين، وتحقيق الانسجام بين خطوط الفريق الذي يضم عدداً من الأشبال مواليد 2006 وما دون.

وأوضح خالد البلوشي أن المنتخب يحظى بمتابعة فيصل الطواش عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنتي المنتخبات والمدربين، ويضم الجهاز الفني كلاً من إبراهيم الأميري وطارق إبراهيم إلى جانب مدير المنتخب خميس السويدي، وأشار إلى وضع برنامج مكثف للمنتخب بدأ نهاية فبراير الماضي، واشتمل على 3 تجمعات، خاض خلالها الفريق مباراتين وديتين مع فريقي شباب الشارقة والحمرية، بهدف اختيار اللاعبين لتشكيلة المنتخب.

وأعرب البلوشي عن تفاؤله بمشوار المنتخب بالمحفل الخليجي وبتمثيل مشرف يرقى للطموحات واعتلاء منصات التتويج، وقدم شكره لاتحاد اللعبة والأندية التي احتضنت مراحل الإعداد.

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