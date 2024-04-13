شهادة عالمية لـ«دولي الفجيرة للرياضات البحرية»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

منح الاتحاد الدولي للرياضات البحرية إدارة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية شهادة تقدير عالمية جديدة رفيعة المستوى، تمنح للمرة الأولى على مستوى الإدارات التنفيذية داخل الأندية والمؤسسات والأكاديميات الرياضية المتخصصة في مجال السباقات البحرية.

وتسلم أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الشهادة من الإيطالي الدكتور رافائيل كيولي، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، خلال انعقاد اجتماعات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بالعاصمة الهولندية أمستردام.

وأشار أحمد إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي رئيس برنامج تطوير الشباب وعضو لجنة الزوارق السريعة ولجنة الفورمولا المستقبل، إلى أن الشهادة التقديرية العالمية تمثل اعترافاً دولياً بإمكانات نادي الفجيرة واحترافية فريق العمل داخل النادي، الذي تمكن من تحقيق العديد من النجاحات، مثل استضافة الجمعيات العمومية للاتحاد الدولي وحفل عرس مئوية الاتحاد الدولي 1923-2023، بجانب تأسيس أول أكاديمية متخصصة في المنطقة والشرق الأوسط والعالم لتأهيل وتدريب الناشئين، فضلاً عن إطلاق مركز التدريب الدولي الأول من نوعه في آسيا وأفريقيا، واستضافة سلسلة البطولات العالمية فئة أكس كات وفورمولا المستقبل.

وأهدى أحمد إبراهيم هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مؤسس نادي الفجيرة البحري عام 1999، وقال: «ما كان لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا دعم وتشجيع ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، صاحب المبادرة في تبنى الأفكار التي من شأنها تأهيل وتطوير قطاع الناشئين والشباب لخلق جيل قادر على المنافسة مستقبلاً».

وتابع: «نجاحات النادي تأتي ترجمة لمتابعة وتوجيهات إدارة النادي برئاسة الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، ونائبه المهندس محمد سعيد الظنحاني، وتجب الإشادة بجهود فريق العمل في تأدية المهام وتحقيق المكاسب ورسم النجاح الباهر لكل الفعاليات والأحداث الكبيرة التي نظمها النادي في الفترة الماضية، ما يمثل الدافع للمزيد من النجاحات المستقبلية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز