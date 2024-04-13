مشاركة متنوعة في كرنفال جزر دبي البحري

المصدر: دبي - البيان

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حققت فعاليات كرنفال جزر دبي البحري، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع شركة نخيل، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الحالي، نجاحاً كبيراً، تمثّل في المشاركة المتنوعة من مختلف شرائح المجتمع، وسجلت الفعاليات البحرية المتنوعة داخل مياه بحيرات جزر دبي وعلى شواطئها الساحرة، حضوراً لافتاً لمنتسبي أكاديمية «بيراتيس سيرف ريسكيو -الإمارات»، بمشاركة أكثر من 60 طفلاً، في كرنفال القوارب المجتمعي الصباحي، على متن قوارب التجديف، تنافسوا في مجموعات على عدد من المسابقات الترفيهية.

وشمل كرنفال فعاليات جزر دبي أول من أمس، ثلاث فعاليات، هي مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك ستاندرت وكهربائية، ومهرجان جزر دبي المجتمعي لقوارب التجديف واقف «ستاندرت بادل»، ومهرجان جزر دبي المجتمعي لقوارب التجديف «كاياك».

وحرص محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على تسليم ميداليات لجميع المشاركين، خاصة منتسبي الأكاديمية.

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