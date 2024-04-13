أحمد المنصوري يخوض سباقي الإقصاء والأومنيوم في بطولة العالم للدراجات بكندا

المصدر: دبي ـ البيان

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شارك البطل أحمد المنصوري في منافسات بطولة العالم للدراجات بكندا، المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، وخاض سباقي الإقصاء والأومنيوم، بحثاً عن جمع أكبر عدد من النقاط قبل الإعلان الرسمي عن المتأهلين لأولمبياد باريس 2024، يوم 22 الجاري.

وأكد يوسف ميرزا، المدير الفني للمنتخب أن المشاركة في البطولة تأتي في ختام مشوار التصفيات والمرحلة الأخيرة المؤهلة إلى أولمبياد باريس، مشيراً إلى أن الأمل كبير في صعود المنصوري إلى البطولة بشكل رسمي في ختام رحلة كبيرة خاضها المنصوري، من أجل الوصول إلى حلم «باريس 2024».

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